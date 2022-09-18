Spor Galatasarayda keyifler yerinde
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray'da keyifler yerinde

Konya galibiyetiyle 3 maçlık galibiyet serisi oluşturan sarı-kırmızılılar, verilen mili aradan daha güçlü dönerek ligi domine etmenin planlarını yapıyor. Milli takımlara 14 oyuncu gönderen sarı-kırmızılılar bu arada İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayacak.

Abone Ol Google News
Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasaray milli arada hangi takımla hazırlık maçı yapacak?
Galatasaraylı futbolcuların Konyaspor maçındaki sevinci.

Süper Lig’in 7. haftasında namağlup lider Konyaspor’u deviren Galatasaray’da yüzler gülüyor.

Bu sezon 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, 3 maçlık galibiyet serisi de yakaladı. Takımın performansından tam olarak memnun olmasa da daha iyiye gideceklerini düşünen teknik direktör Okan Buruk, UEFA Uluslar Ligi için verilen arada takımı hazırlık maçlarıyla çalıştıracak.

Yeni gelen oyuncuların da takıma entegresini bu dönemde sağlamaya çalışacak olan Buruk, gelecek aydan itibaren hem taraftarları hem de camiayı mutlu edecek bir futbol ortaya koymayı planlıyor.

Konyaspor maçını ikinci yarıda yaptığı Yusuf Demir, Icardi ve Dubois değişiklikleriyle kazanmayı başaran Buruk, galibiyet sevincini yine oğlu Ali Yiğit’le yaşadı.

Milli arada rakip İstanbulspor

Galatasaray, milli takımlara 14 oyuncu gönderdi. Sarı-kırmızılı takım, 3 gün izin yaptıktan sonra Kerem, Yunus, Berkan, Kazımcan, Emin Bayram, Hamza Akman, Muslera, Torreira, Nelsson, Ross, Mertens, Seferovic, Rashica ve Yusuf Demir’den yoksun olarak çalışmalara başlayacak.

Salı akşamı Florya’da toplanacak Galatasaray, milli arada hafta sonu İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayacak.


Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı yıldıza: Sabah kalkamaz
SPOR
Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı yıldıza: Sabah kalkamaz


Performansı düşündürüyor

Performansı düşündürüyor

​Jorge Jesus Altay Bayındır'dan kendisini toplamasını istedi.
Performansımız kötüydü

'Performansımız
kötüydü'

​Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Adam Murray, performanslarının kötü olduğunu açıkladı.
Uzaktan şutlara çalıştık

'Uzaktan şutlara çalıştık'

Osman Zeki Korkmaz, Beşiktaş maçı sonrasında konuştu.
Kazanan yok

Kazanan yok

​​Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.
A. Demirspor<br>3 puanı 3 golle aldı

A. Demirspor
3 puanı 3 golle aldı

​Adana Demirspor, deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.
14 saniyede<br>kırmızı gördü

14 saniyede
kırmızı gördü

​Antalyasporlu Nakajima, oyuna girdikten 14 saniye sonra kırmızı kart gördü.
İlginç gol

İlginç gol

​​Kaleci topa dokunmasaydı, gol iptal olacaktı.
Sabır yok

Sabır yok

Süper Lig ekipleri, kötü sonuçlarla birlikte teknik direktör kıyımına başladı.
Kasımpaşa<br>3 puanı aldı

Kasımpaşa
3 puanı aldı

​Kasımpaşa, Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
İstifa etti

İstifa etti

Hatayspor'da Serkan Özbalta ile yollar ayrıldı.
Berisha Münih <br>ağlarını sarstı

Berisha Münih
ağlarını sarstı

​Mergim Berisha Augsburg formasıyla ilk golünü Bayern Münih'e attı
City <br>rahat kazandı

City
rahat kazandı

​Erling Haaland attığı golle Premier Lig tarihine geçti.
'Pato ile<br>anlaşmıştık'

'Pato ile
anlaşmıştık'

​Süper Lig ekibinin başkanından flaş transfer itirafı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.