Spor Galatasaray orta saha için Berkay Özcanı istiyor
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Galatasaray orta saha için Berkay Özcan'ı istiyor

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Başakşehir forması giyen Berkay Özcan için harekete geçti. Sarı-kırmızılı takım, 24 yaşındaki oyuncu için takas + para teklifinde bulunacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Galatasaray orta saha için Berkay Özcanı istiyor
Transfermarkt verilerine göre Berkay Özcan'ın güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

Yeni sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlanan Galatasaray'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için farklı oyunculara yöneliyor.

Takas + para teklifi

Orta sahaya kaliteli yerli isimleri de dahil etmek isteyen Galatasaray, Başakşehir forması giyen Berkay Özcan ile ilgileniyor. Yönetim, 24 yaşındaki futbolcu için turuncu-lacivertli takıma takas önerisinin yanı sıra bir miktar para teklif etmeyi planlıyor.

  • Milli futbolcu, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda görev yapabiliyor. Geçen sezon Başakşehir oyun planının ana parçalarından olan Berkay, çıktığı 36 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.

Galatasaraylı Morutan'ın yeni takımı belli oldu
SPOR
Galatasaraylı Morutan'ın yeni takımı belli oldu

Drone ile kaydedildi

Drone ile kaydedildi

​Neresi olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız.
Otomobil alacaklar dikkat

Otomobil alacaklar dikkat

Temmuzda en çok satan markalar belli oldu.
Dünyanın gözü Tayvanda: Dakika dakika gelişmeler

​Havadan görüntülendi: Denetim ekibi bekleniyor.

​Polisin nefes kesen operasyonu ile yakalandılar.

​Harekete geçildi: Şimdiden akın akın geliyorlar.

​Pelosi'nin ziyaretinin ardından harekete geçtiler.

Vucic'den ortalığı karıştıracak açıklama

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.