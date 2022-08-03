Galatasaray orta saha için Berkay Özcan'ı istiyor

Yeni sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlanan Galatasaray'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için farklı oyunculara yöneliyor.
Takas + para teklifi
Orta sahaya kaliteli yerli isimleri de dahil etmek isteyen Galatasaray, Başakşehir forması giyen Berkay Özcan ile ilgileniyor. Yönetim, 24 yaşındaki futbolcu için turuncu-lacivertli takıma takas önerisinin yanı sıra bir miktar para teklif etmeyi planlıyor.
- Milli futbolcu, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda görev yapabiliyor. Geçen sezon Başakşehir oyun planının ana parçalarından olan Berkay, çıktığı 36 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.
📺 Galatasaray-Fiorentina hazırlık maçının hikayesi.
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📺 Galatasaray-Fiorentina hazırlık maçının hikayesi.