Galatasaray Samsunspor maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, Samsunspor maçının taktiğini çalışarak antrenmanı bitirdi.
Reeder Samsunspor-Galatasaray maçı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.