Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray Samsunspor maçına hazır

Galatasaray Samsunspor maçına hazır

14:1010/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.


Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, Samsunspor maçının taktiğini çalışarak antrenmanı bitirdi.


Reeder Samsunspor-Galatasaray maçı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.






#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig
#Samsunspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bill Gates açıkladı: Yapay zekanın tehdit etmeyeceği 3 meslek