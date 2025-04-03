Galatasaray Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesislerinde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 6'ya 2 pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.