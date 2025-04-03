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Galatasaray Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

15:333/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
AA
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Galatasaray Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
Galatasaray Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 11 Nisan Cuma günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesislerinde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 6'ya 2 pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.


Galatasaray, 3 günlük aranın ardından 7 Nisan Pazartesi günü yapacağı idmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

#Süper Lig
#Galatasaray
#Samsunspor

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