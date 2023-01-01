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Spor

Galatasaray seriyi sürdürmek istiyor

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 5. haftasında bugün sahasında Samsunspor'u konuk edecek.

Umut Yılmaz
10:42 . 16/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Okan Buruk'un Samsunspor maçındaki tek düşüncesi 3 puan.

Okan Buruk'un Samsunspor maçındaki tek düşüncesi 3 puan.

Milli takımlar için Süper Lig'e verilen ara sona ererken, yeni transferlerin adaptasyon sürecini hızlandıran Galatasaray, 5. hafta mücadelesinde bugün Samsunspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.


Ligde ilk 4 haftada 3 maça çıkan ve bir karşılaşması eksik olan san-kırmızılı ekip, aldığı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan topladı. Lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde yer alan Galatasaray, evinde alacağı galibiyetle üst sıralara tırmanmayı planlıyor.


11 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e dönen ve 3 maçta 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Samsunspor ise ilk galibiyetini almanın planlarını yapıyor.



Aslan tam kadro

Galatasaray'da sakatlığı olan veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Henüz sarı-kırmızılı takımla çalışmayan yeni transferlerden Davinson Sanchez'in kadroda yer alması beklenmiyor. Ayrıca takımla idmanlara yeni başlayan Wilfried Zaha'nın durumuna bugün karar verilecek. Yeni transferlerden Hakim Ziyech ile Tanguy Ndombele'nin ise az da olsa süre alması ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez giymesi bekleniyor.





#Galatasaray
#Samsunspor
#Süper Lig
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