Galatasaray seriyi sürdürmek istiyor

Ligde ilk 4 haftada 3 maça çıkan ve bir karşılaşması eksik olan san-kırmızılı ekip, aldığı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan topladı. Lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde yer alan Galatasaray, evinde alacağı galibiyetle üst sıralara tırmanmayı planlıyor.

11 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e dönen ve 3 maçta 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Samsunspor ise ilk galibiyetini almanın planlarını yapıyor.

Galatasaray'da sakatlığı olan veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Henüz sarı-kırmızılı takımla çalışmayan yeni transferlerden Davinson Sanchez'in kadroda yer alması beklenmiyor. Ayrıca takımla idmanlara yeni başlayan Wilfried Zaha'nın durumuna bugün karar verilecek. Yeni transferlerden Hakim Ziyech ile Tanguy Ndombele'nin ise az da olsa süre alması ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez giymesi bekleniyor.