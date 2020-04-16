SÜPER LİG

Galatasaray sıkıntı yaşıyor

Gelirlerin durmasıyla birlikte ekonomik sıkıntı yaşayan Galatasaray, Diagne, Feghouli ve Belhanda’ya Arabistan ile Katar’dan gelen teklifleri değerlendirecek.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv

Fotoğraf: Arşiv

Ekonomik olarak yaralarını sarmaya çalışan Galatasaray, koronavirüsün etkileriyle birlikte finansal olarak iyice sıkıntıya düştü. Sarı-kırmızılı yönetim, ilk olarak gelir oluşturmak için değerli futbolcularından bazılarıyla yollarını ayıracak. Mbaye Diagne, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Radamel Falcao, Christian Luyindama ve Marcao gibi piyasa değeri yüksek futbolcular, değerli teklifler alınması halinde düşünülmeden satılacak. Özellikle Diagne, Feghouli ve Belhanda’ya Arabistan ve Katar’dan ilginin fazla olduğu, bu üç futbolcudan en az 20 milyon Euro bonservis geliri beklendiği öğrenildi.

GENÇLERE YÖNELECEK

  • Galatasaray yönetimi, satılan futbolcuların yerini ise bonservisi olmayan ya da kiralık oyuncularla dolduracak ve takımı altyapıdan gençlerle besleyecek. Ayrıca yeni sezonda sarı-kırmızılı forma ile mücadele etmek isteyen oyunculardan da indirim istenecek. Sarı-kırmızılı takımda Falcao 5 milyon Euro, Feghouli 3,85 milyon Euro, Muslera 3,57 millyon Euro, Belhanda 3,35 milyon Euro net ücret kazanıyor. Primlerle birlikte bu rakamlar astronomik seviyelere çıktığı için Galatasaray kulübü futbolcularla görüşerek indirime gidecek.

Juventus Merih Demiral’ı bırakmak istemiyor
Juventus Merih Demiral’ı bırakmak istemiyor

Futbol yaşımını İtalya’nın Juventus ekibinde sürdüren milli futbolcu Merih Demiral, birçok İngiliz takımının transfer listesinde yer alıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İngiliz kulüpleri Merih’in peşini bırakmıyor. Haberlerde, Juventus’un genç futbolcuyu satmak istemediğini ve gelecek için önemli bir oyuncu olduğu ifade edildi.22 yaşındaki futbolcu ocak ayında Roma ile Juventus arasında oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve sol diz ön çapraz bağlarından kopmasından dolayı ameliyat edilmişti.Merih’in sahalara dönüşünün 6-7 ay süreceği belirtilmişti.Merih Demiral&#39;dan mesaj var: &quot;#EvdeKal&#39;ın...&quot; pic.twitter.com/h3YPzcmFgn&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 22, 2020

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