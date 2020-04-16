Galatasaray sıkıntı yaşıyor

Ekonomik olarak yaralarını sarmaya çalışan Galatasaray, koronavirüsün etkileriyle birlikte finansal olarak iyice sıkıntıya düştü. Sarı-kırmızılı yönetim, ilk olarak gelir oluşturmak için değerli futbolcularından bazılarıyla yollarını ayıracak. Mbaye Diagne, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Radamel Falcao, Christian Luyindama ve Marcao gibi piyasa değeri yüksek futbolcular, değerli teklifler alınması halinde düşünülmeden satılacak. Özellikle Diagne, Feghouli ve Belhanda’ya Arabistan ve Katar’dan ilginin fazla olduğu, bu üç futbolcudan en az 20 milyon Euro bonservis geliri beklendiği öğrenildi.

GENÇLERE YÖNELECEK

Galatasaray yönetimi, satılan futbolcuların yerini ise bonservisi olmayan ya da kiralık oyuncularla dolduracak ve takımı altyapıdan gençlerle besleyecek. Ayrıca yeni sezonda sarı-kırmızılı forma ile mücadele etmek isteyen oyunculardan da indirim istenecek. Sarı-kırmızılı takımda Falcao 5 milyon Euro, Feghouli 3,85 milyon Euro, Muslera 3,57 millyon Euro, Belhanda 3,35 milyon Euro net ücret kazanıyor. Primlerle birlikte bu rakamlar astronomik seviyelere çıktığı için Galatasaray kulübü futbolcularla görüşerek indirime gidecek.