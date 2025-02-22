Galatasaray sil baştan

Sezonuna büyük umutlar ve Avrupa’da kupa hayaliyle giren Galatasaray’da işler istenildiği gibi gitmedi. UEFA Avrupa Ligi’ne fırtına gibi giriş yapan sarı-kırmızılılar, beklenmeyen puan kayıplarının ardından direkt son 16 turuna kalma şansını kaybetti. Son olarak play-off turunda da AZ Alkmaar’a elenen Galatasaray’da hedef hem Süper Lig’i hem de Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak sezonu çifte kupayla kapatmak olarak belirlendi. Türkiye’de ligi son iki sezondur kazanan Galatasaray, üst üste 3. şampiyonluğu için var gücüyle saldıracak. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nı da ikinci hedef olarak görüyor.