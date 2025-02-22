Galatasaray sil baştan

Bu sezon Avrupa’da final hayali kuran Galarasaray’ın umutları erken söndü. AZ Alkmaar’a elenen sarı-kırmızılılarda hedefler revize edildi. 2 sezondur kazandıkları Süper Lig için birlik olan Galatasaray'da Türkiye Kupası da bir diğer önemli hedef.
Sezonuna büyük umutlar ve Avrupa’da kupa hayaliyle giren Galatasaray’da işler istenildiği gibi gitmedi. UEFA Avrupa Ligi’ne fırtına gibi giriş yapan sarı-kırmızılılar, beklenmeyen puan kayıplarının ardından direkt son 16 turuna kalma şansını kaybetti. Son olarak play-off turunda da AZ Alkmaar’a elenen Galatasaray’da hedef hem Süper Lig’i hem de Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak sezonu çifte kupayla kapatmak olarak belirlendi. Türkiye’de ligi son iki sezondur kazanan Galatasaray, üst üste 3. şampiyonluğu için var gücüyle saldıracak. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nı da ikinci hedef olarak görüyor.
LİGDE DERBİ BELİRLEYİCİ OLACAK
Süper Lig’de en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray sezonun belki de en önemli maçına bu hafta çıkacak. Ezeli rakibini evinde konuk edecek olan sarı-kırmızılıları şampiyonluğu büyük oranda belirleyecek bir maç bekliyor. Galatasaray, yenmesi halinde puan farkını 9’a çıkartacak ve bitime 12 hafta kala büyük avantaj elde edecek. Sarı-kırmızılılar, yakalayacağı avantajı sezon sonuna kadar sürdürmek ve 25. şampiyonluğu kazanarak 5. yıldızı formasına takmak istiyor.
YENDİK YİNE YENERİZ
Galatasaray, derbi öncesinde kendine güveniyor. Sezonun ilk yarısında deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1’lik skorla geçen sarı-kırmızılılar, iç sahada da benzer bir galibiyet almayı hedefliyor.