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Galatasaray Slavko Vincic için Tahkim Kuruluna başvurdu

Galatasaray Slavko Vincic için Tahkim Kuruluna başvurdu

17:0520/02/2025, Perşembe
G: 20/02/2025, Perşembe
AA
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Galatasaray, derbiye atanan yabancı hakem ile ilgili Tahkim Kuruluna başvurdu
Galatasaray, derbiye atanan yabancı hakem ile ilgili Tahkim Kuruluna başvurdu

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanmasıyla ilgili yürütmenin durdurulması için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kuruluna başvuruda bulundu.

TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park'ta yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceğini açıkladı.


Sarı-kırmızılı kulüp, yapılan atamayla ilgili yürütmenin durdurulması talebiyle Tahkim Kuruluna başvurdu.


Galatasaray Kulübü, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun derbiyi dünyaca ünlü bir yabancı hakemin yöneteceğini açıklamasından sonra MHK talimatlarına gönderme yaparak tepki göstermişti.





#Galatasaray
#Slavko Vincic
#Fenerbahçe

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