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Galatasaray'da hedef devre arası liderliği

Her hafta daha iyiye giden Galatasaray, ligin ilk devresini lider tamamlamak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, ilk yarı liderliğinin sezon sonu şampiyonluğu getireceğine inanıyor.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasaray Süper Ligde kaçıncı sırada?
Galatasaraylı futbolcuların Konyaspor maçındaki gol sevinci.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosunu birbirinden yıldız isimlerle güçlendirdi.

Sezona durgun başlasa da her hafta üstüne koyarak ilerleyen sarı-kırmızılı takım, bu sezon çıktığı 7 Süper Lig maçında aldığı 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puan toplarken, son 5 sezonun en iyi başlangıcına imza attı.

Galatasaray’ın yeni hedefi ise sezonun ilk yarısını liderlik koltuğunda tamamlamak. Teknik direktör Okan Buruk, ilk yarıyı lider bitirmeleri halinde, ikinci yarıda şampiyonluğa rahatça ulaşacaklarına inanıyor.

İkinci yarı dişine göre

Galatasaray, ligin ikinci yarısında daha kolay bir fikstüre sahip.

Sarı- kırmızılı takım, ligin ikinci yarısında çıkacağı 18 maçın 10’unu evinde oynayacak. Aslan, bu dönemde İstanbul dışına ise sadece 6 kez çıkacak. Galatasaray, ikinci yarıda Beşiktaş karşılaşması hariç tüm derbi maçlarına da iç sahada çıkacak.

Milli maç arasında Icardi, Mata, Yusuf, Rashica ve Ross’un fizik kalitelerinin yükseltilmesi için de çalışmalar yapılacak.

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SPOR
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