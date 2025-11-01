Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray-Trabzonspor (CANLI)

Galatasaray-Trabzonspor (CANLI)

17:061/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Osimhen ile Savic'in top kapma mücadelesi
Osimhen ile Savic'in top kapma mücadelesi

Süper Lig'de zirvedeki iki takımın maçında bu akşam Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak dev mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında ikinci sıradaki Trabzonspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.


Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 28 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 11. haftaya lider girdi. İkinci sıradaki Trabzonspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 23 puan elde etti.


Galatasaray'da önemli eksikler

Sarı-kırmızılı ekipte, Trabzonspor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.


Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez sarı kart cezası, İlkay Gündoğan da sakatlığı sebebiyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.


Ligin 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Fildişi Sahilli Wilfried Singo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.


Trabzonspor'da ise sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.


Uğurcan Çakır'ın zor maçı

Galatasaray’ın file bekçisi Uğurcan Çakır, bu maçla birlikte ilk kez eski takımına karşı forma giyecek. Bu sezon başında Trabzonspor’dan sarı-kırmızılılara transfer olan Çakır, Karadeniz ekibiyle Süper Lig’de 1 şampiyonluk yaşarken, TFF Süper Kupa’yı 2 ve Türkiye Kupası’nı da 1 kez kazanmıştı.


Muhtemel 11'ler

Galatasaray:
Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Sane, Osimhen
Trabzonspor:
Onana, Pina, Batagov, Savic, Pina, Okay, Folcarelli, Oulai, Augusto, Zubkov, Onuachu.






#Süper Lig
#Galatasaray
#Trabzonspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Kasım 2025 Hafta sonu gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları