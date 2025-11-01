Galatasaray-Trabzonspor (CANLI)

Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 28 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 11. haftaya lider girdi. İkinci sıradaki Trabzonspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 23 puan elde etti.

Galatasaray’ın file bekçisi Uğurcan Çakır, bu maçla birlikte ilk kez eski takımına karşı forma giyecek. Bu sezon başında Trabzonspor’dan sarı-kırmızılılara transfer olan Çakır, Karadeniz ekibiyle Süper Lig’de 1 şampiyonluk yaşarken, TFF Süper Kupa’yı 2 ve Türkiye Kupası’nı da 1 kez kazanmıştı.