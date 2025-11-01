Galatasaray-Trabzonspor (CANLI)

Süper Lig'de zirvedeki iki takımın maçında bu akşam Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak dev mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında ikinci sıradaki Trabzonspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 28 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 11. haftaya lider girdi. İkinci sıradaki Trabzonspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 23 puan elde etti.
Sarı-kırmızılı ekipte, Trabzonspor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.
Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez sarı kart cezası, İlkay Gündoğan da sakatlığı sebebiyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.
Ligin 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Fildişi Sahilli Wilfried Singo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.
Trabzonspor'da ise sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.
Galatasaray’ın file bekçisi Uğurcan Çakır, bu maçla birlikte ilk kez eski takımına karşı forma giyecek. Bu sezon başında Trabzonspor’dan sarı-kırmızılılara transfer olan Çakır, Karadeniz ekibiyle Süper Lig’de 1 şampiyonluk yaşarken, TFF Süper Kupa’yı 2 ve Türkiye Kupası’nı da 1 kez kazanmıştı.