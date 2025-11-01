Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray ikinci sıradaki Trabzonspor'u konuk etti. RAMS Park'ta oynanan mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.





FIRTINA 10 KİŞİ TAMAMLADI

Trabzonspor'da Benjamin Bouchouari 90. dakikada rakibi Roland Sallai'ye yaptığı sert müdahalenin ardından direkt kırmızı kart gördü.





PUAN FARKI 5'TE KALDI

Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar puanını 29 yaptı ve liderliğini sürdürdü. İkinci sırada yer alan bordo-mavililer puanını 24'e yükseltti.

Galatasaray ligde milli ara öncesi Kocaelispor'a konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.





SANE OFSAYTA TAKILDI

Galatasaray 77. dakikada 1-0 öne geçti fakat Leroy Sane'nin kafa vuruşuyla attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.





SAVİC DEVAM EDEMEDİ

Trabzonspor'un takım kaptanı Stefan Savic, 50. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Karadağlı stoper yerini Rayyan Baniya'ya bıraktı.





İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Abdülkerim, Lemina, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen.

Trabzonspor: Onana, Pina, Batagov, Savic, Pina, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

12' Oleksandr Zubkov'un ortasında topla buluşan Arseniy Batagov'un yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır topa hakim olmayı başardı.

29' Galatasaray gole yaklaşıyor! Gabriel Sara'nın ortasına yükselen Victor Osimhen'in kafa vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.

30' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Oleksandr Zubkov'un ceza alanına gönderdiği ortasında Lucas Torreira topu uzaklaştırmayı başarıyor.

İKİNCİ YARI

47' Ernest Muci'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Oleksandr Zubkov'un kafa vuruşunda Uğurcan Çakır köşeden topu çelmeyi başardı.

51' Gabriel Sara'nın ortasında topla buluşan Roland Sallai'nin yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıktı.

61' Victor Osimhen'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Yunus Akgün'ün sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.

64' Leroy Sane'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Andre Onana topa hakim olmayı başardı.

71' Trabzonspor gole yaklaştı! Oleksandr Zubkov'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top direğe çarparak auta çıktı.

77' Christ Inao Oulai'nin pasıyla topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda savunmaya çarpan top Andre Onana'da kaldı.

80' Pozisyonun devamında Victor Osimhen'in pasıyla topla buluşan Mauro Icardi'nin altıpas önünden yaptığı vuruşta Andre Onana bir kez daha gole izin vermedi.

90' Bordo-mavili futbolcu Bouchouari, Sallai'ye arkadan yaptığı sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.





MAÇTAN NOTLAR

- Lemina stoper oynadı

Okan Buruk, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı stoperde görevlendirdi. Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'deki Beşiktaş derbisi ve Göztepe müsabakasının bir bölümünde stoperde oynattığı Lemina'yı Trabzonspor'a karşı ilk 11'de başlattı. Lemina, Davinson Sanchez'in yokluğunda savunma tandeminde Abdülkerim Bardakcı ile birlikte görev yaptı.





- Uğurcan Çakır için özel maç

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, kaptanlığını yaptığı eski takımı Trabzonspor'a karşı ilk kez forma giydi.





Süper Lig'in ilk 4 haftasında bordo-mavili formayı giyen Uğurcan, eylül ayı başında sarı-kırmızılı takıma yaklaşık 30 milyon avro bonservisle transfer oldu. Tecrübeli file bekçisi, ilk kez eski takımına karşı mücadele etti.





- Kaptan Abdülkerim, ligde "Dalya" dedi

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı formayla 100. Süper Lig maçına çıktı. Sarı-kırmızılı takımdaki dördüncü sezonunu geçiren Abdülkerim, Trabzonspor maçına kadar Galatasaray formasını Süper Lig'de 99, Avrupa kupalarında 27, Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 ve TFF Süper Kupa'da 2 kez forma giydi.





Karadeniz temsilcisine karşı ilk 11'de başlayan 31 yaşındaki stoper, kaptanlığa kadar yükseldiği Galatasaray'da 100. kez bir Süper Lig maçında ter döktü.





- Singo, 3 maç sonra kadroda

Sarı-kırmızılı ekibin Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, 3 resmi maçın ardından maç kadrosuna alındı.





Süper Lig'in 8. haftasında ilk 11'de başladığı Beşiktaş derbisinde sakatlanan Singo, ardından ligdeki RAMS Başakşehir ve Göztepe maçları ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt mücadelesinde forma giyemedi.





Hafta içinde takımla çalışmalara başlayan 24 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor mücadelesiyle kadroya girdi.





- Okan Buruk'a plaket

Galatasaray'ın başında 100 Süper Lig galibiyeti alan teknik direktör Okan Buruk'a maç öncesi plaket verildi. Sarı-kırmızılı takımın başında 100. lig galibiyetini Göztepe müsabakasında yaşayan Buruk'a kulüp başkanı Dursun Özbek tarafından plaket ve sırtında 100 yazan Galatasaray forması takdim edildi.





- Taraftardan Torreira'nın babası için "Geçmiş olsun" mesajı

Galatasaray taraftarı, babası kalp krizi geçiren Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira için "Geçmiş olsun" mesajı paylaştı. Kuzey kale arkasında ultrAslan'ın yer aldığı tribüne Torreira ile babasının resminin yer aldığı ve İspanyolca "Geçmiş olsun" yazılı pankart asıldı.





- Mertens müsabakayı tribünden izledi

Eski Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens, Trabzonspor müsabakasını tribünden takip etti. Eşi Katrin Kerkhofs ve oğlu Ciro ile RAMS Park'a gelen Mertens, tribünde ilgi odağı oldu. 38 yaşında futbolu bırakan Belçikalı yıldız ve ailesine maç öncesinde Dursun Özbek tarafından 10 numaralı forma hediye edildi.





Taraftarın büyük sevgi gösterdiği Mertens ve oğlu Ciro, ultrAslan'ın önüne giderek "Üçlü" tezahüratı yaptırdı.





- Tekke, kazandıkları Eyüpspor maçının 11'ini korudu

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 10. haftasında 2-0 kazandıkları ikas Eyüpspor maçının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.





Bordo-mavili ekip, İstanbul deplasmanında Andre Onana, Wagner Pina, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç, Christ Oulai, Tim Folcarelli, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Ernest Muçi ve Paul Onuachu ilk 11'i ile mücadele etti.





Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Onuralp Çevikkan, Edin Visça, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Danylo Sikan,Rayyan Baniya, Serdar Saatçı, Okay Yokuşlu, Kazeem Olaigbe, Arif Boşluk görev bekledi.



