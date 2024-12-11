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Galatasaray-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu

Galatasaray-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu

18:0811/12/2024, Çarşamba
G: 11/12/2024, Çarşamba
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TFF
TFF

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 16. haftasında görev alacak olan hakemleri açıkladı. Haftanın merakla beklenen Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 16. haftasında görev alacak olan hakemleri açıkladı.


Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde;
13 Aralık Cuma:

Kasımpaşa-Eyüpspor: Halil Umut Meler

Bodrum FK-Sivasspor: Cihan Aydın

14 Aralık Cumartesi:

Rizespor-Konyaspor: Alper Akarsu

Alanyaspor-Gaziantep FK: Emre Kargın

15 Aralık Pazar:

Antalyaspor-Kayserispor: Ali Şansalan

Hatayspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

Fenerbahçe-Başakşehir: Ozan Ergün

16 Aralık Pazartesi:

Adana Demirspor-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır

Galatasaray-Trabzonspor: Kadir Sağlam

Hakem Kadir Sağlam.




#Trendyol Süper Lig
#Trabzonspor
#Galatasaray

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