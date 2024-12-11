Galatasaray-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 16. haftasında görev alacak olan hakemleri açıkladı. Haftanın merakla beklenen Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 16. haftasında görev alacak olan hakemleri açıkladı.
Kasımpaşa-Eyüpspor: Halil Umut Meler
Bodrum FK-Sivasspor: Cihan Aydın
Rizespor-Konyaspor: Alper Akarsu
Alanyaspor-Gaziantep FK: Emre Kargın
Antalyaspor-Kayserispor: Ali Şansalan
Hatayspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan
Fenerbahçe-Başakşehir: Ozan Ergün
Adana Demirspor-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
Galatasaray-Trabzonspor: Kadir Sağlam