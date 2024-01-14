Adana ekibiyle sezona flaş bir başlangıç yapan ve 16 Süper Lig maçında 8 gol ve 1 asistlik katkı veren Niang, 4 haftadır kadroya giremiyor. Adana Demirspor ile maaşların gecikmesi konusunda sıkıntı yaşayan Niang, devre arasında takımdan ayrılmanın yollarını arıyor. Galatasaray'ın Adana Demirspor'un kapısını çalması bekleniyor.

Adana Demirspor ile sıkıntılar yaşayan Niang'a, Süper Lig'de Gaziantep FK ile yaptıkları karşılaşmanın ardından izin almadan kamptan ayrıldığı için 175 bin euro para cezası kesildi. 29 yaşındaki oyuncu aynı zamanda kulüp yönetimi tarafından FIFA'ya da şikayet edilmişti.