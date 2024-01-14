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Spor

Galatasaray'a sürpriz golcü

Bakambu ve Icardi'nin yokluğunda santrfor bölgesinde tek alternatifi Halil Dervişoğlu kalan Galatasaray, Adana Demirspor'da sıkıntılar yaşayan Senegalli forvet Mbaye Niang'ı gündemine aldı.

Umut Yılmaz
09:23 - 14/01/2024 Pazar
Güncelleme: 10:04 - 14/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Niang'ın güncel piyasa değeri 2.7 milyon euro.
Niang'ın güncel piyasa değeri 2.7 milyon euro.

Devre arasında kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Cedric Bakambu'nun Afrika Kupası'na gitmesi ve Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrasında santrfor bölgesinde tek alternatifi Halil Dervişoğlu kalan sarı-kırmızılı takımın gündemine sürpriz bir isim geldi. Galatasaray, Adana Demirspor'un Senegalli oyuncusu Mbaye Niang'ı transfer listesine aldı.


Adana ekibiyle sezona flaş bir başlangıç yapan ve 16 Süper Lig maçında 8 gol ve 1 asistlik katkı veren Niang, 4 haftadır kadroya giremiyor. Adana Demirspor ile maaşların gecikmesi konusunda sıkıntı yaşayan Niang, devre arasında takımdan ayrılmanın yollarını arıyor. Galatasaray'ın Adana Demirspor'un kapısını çalması bekleniyor.


Adana Demirspor FIFA'ya şikayet etti

Adana Demirspor ile sıkıntılar yaşayan Niang'a, Süper Lig'de Gaziantep FK ile yaptıkları karşılaşmanın ardından izin almadan kamptan ayrıldığı için 175 bin euro para cezası kesildi. 29 yaşındaki oyuncu aynı zamanda kulüp yönetimi tarafından FIFA'ya da şikayet edilmişti.





#Galatasaray
#Mbaye Niang
#Adana Demirspor
13 saat önce
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