Przemyslaw Frankowski
Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens forması giyen Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, Ligue 1 ekiplerinden Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan KAP bildiriminde şu ifadelere yer verildi;
"Profesyonel futbolcu Przemyslaw Adam Frankowski'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RC Lens ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
İstanbul yolculuğuna çıkan Frankowski, taraftarlara mesaj verdi;
#Galatasaray
#Przemyslaw Frankowski
#Transfer