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Galatasaray Frankowski'yi duyurdu

Galatasaray Frankowski'yi duyurdu

17:1810/02/2025, Monday
G: 10/02/2025, Monday
Yeni Şafak
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Przemyslaw Frankowski
Przemyslaw Frankowski

Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens forması giyen Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Ligue 1 ekiplerinden Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan KAP bildiriminde şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Przemyslaw Adam Frankowski'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RC Lens ile resmi görüşmelere başlanmıştır."


İstanbul yolculuğuna çıkan Frankowski, taraftarlara mesaj verdi;





#Galatasaray
#Przemyslaw Frankowski
#Transfer

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