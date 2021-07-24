Cimbom gaza bastı

Sampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Hollanda’da PSV Eindhoven’a 5-1 yenilerek büyük hezimet yaşayan Galatasaray, yaralarını transferle saracak. Transfer bombalarını bir bir patlamaya hazırlanan ve orta saha için Alexandru Cicaldau ile anlaşan sarı-kırmızılı takım, sol bek için Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt, sağ bek için de Sacha Boey ile anlaşma sağladı. Galatasaray uzun süredir görüşme halinde olduğu Hollandalı sol bek van Aanholt ile 3 yıllığına anlaştı. Sarı-kırmızılı takımın, en son Crystal Palace’ta forma giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki oyuncuya senelik 1.8 milyon Euro garanti ücret vereceği öğrenildi. Altyapısını Den Bosch, PSV ve Chelsea kulüplerinde alan, ilk profesyonel lig tecrübesini Coventry’de yaşayan 1990 doğumlu oyuncu, uzun yıllar bonservisi elinde tutan Chelsea’de sadece 8 maçta oynarken Newcastle, Leicester, Wigan, Vitesse’ye kiralık gitti.

REKLAM

SAĞ BEKE SACHA BOEY

Galatasaray geçen sezonu Dijon’da kiralık geçiren Rennes’in sağ beki Sacha Boey ile anlaşma sağladı. 20 yaşındaki futbolcunun transferinin bonservisiyle gerçekleşmesi beklenirken, takım arkadaşlarıyla da vedalaştığı öne sürüldü. Kamerun asıllı Sacha Boey geçtiğimiz sezon Dijon’da 26 lig maçına çıkarken 1 asist yaptı. Genç futbolcu için 1.5 milyon Euro bonus teklif eden Galatasaray beklemeye geçerken, Fransız ekibinden olumsuz bir cevap alması halinde, Udinese forması giyen Jens Stryger Larsen için girişimlerini sıklaştıracak.

Patrick van Aanholt

VAN AANHOLT İKNA OLDU

Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt ve menajerleri, Galatasaraylı yöneticilerle yapılan uzun görüşmelerde imza parası talebini geri çekince anlaşmanın sağlandığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılı takımın 3 yıllığına anlaşma sağladığı 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun önümüzdeki hafta İstanbul’da olması bekleniyor.

REKLAM

Alexandru CicaldaU

Galatasaray, Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau’nun transferi için Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, “08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cicaldau’nun transferi konusunda Romanya’nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır” denildi. Cicaldau’nun menajeri Giovani Becali ise Rumen basınına “Cicaldau, yüzde 100 Galatasaray’da. 5 yıllık sözleşme imzalayacak” açıklamasını yaptı. 2018’den beri Craiova forması giyen 24 yaşındaki oyuncu, Gheorghe Hagi’nin akademisinden yetişmişti. Takımında 129 maçta 33 gol ve 21 asist kaydeden Cicaldau’nun 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

REKLAM