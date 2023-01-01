Galatasaray'a kötü haber: Abdülkerim Bardakçı cezalı duruma düştü

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Abdülkerim Bardakçı
Süper Lig'de konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber var.
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Mücadelenin 90+10. dakikasında Abdülkerim ile Luiz Adriano ikili mücadeleye girerken Brezilyalı golcünün rakibine dirsek atmasının ardından hakem kartına başvurdu.
Luiz Adriano direkt kırmızı kartla oyundan atılırken Abdülkerim Bardakcı ise sarı kart gördü.
Başarılı savunmacı bu sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Abdülkerim Bardakcı, Bitexen Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek.