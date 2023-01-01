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Spor

Galatasaray'a kötü haber: Abdülkerim Bardakçı cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, Antalyaspor maçının 90+10. dakikasında gördüğü kartla cezalı duruma düştü.

22:55 . 21/01/2023 Cumartesi
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Abdülkerim Bardakçı

Abdülkerim Bardakçı

Süper Lig'de konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber var.

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Cezalı duruma düştü

Mücadelenin 90+10. dakikasında Abdülkerim ile Luiz Adriano ikili mücadeleye girerken Brezilyalı golcünün rakibine dirsek atmasının ardından hakem kartına başvurdu.

Luiz Adriano direkt kırmızı kartla oyundan atılırken Abdülkerim Bardakcı ise sarı kart gördü.

Başarılı savunmacı bu sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Abdülkerim Bardakcı, Bitexen Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek.






#Galatasaray
#Abdülkerim Bardakçı
#Spor Toto Süper Lig
9 dakika önce
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Galatasaray'a kötü haber: Abdülkerim Bardakçı cezalı duruma düştü
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