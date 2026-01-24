Yeni Şafak
Galatasaray'a kötü haber: Yıldız oyuncu cezalı duruma düştü

21:4624/01/2026, Cumartesi
G: 24/01/2026, Cumartesi
Galatasaray'ın Karagümrük karşısındaki ilk 11'i.

Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynanan maçta sarı kart gören Galatasaraylı yıldız oyuncu cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılıların yıldız ismi Barış Alper Yılmaz maçın 68. dakikasında gördüğü kartın ardından cezalı duruma düştü.

Başarılı kanat oyuncusu, Süper Lig 20. haftasında oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılar, rakibini 24 Ocak Cumartesi günü ağırlayacak.




#Galatasaray
#Barış Alper Yılmaz
#Kayserispor
