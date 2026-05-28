Galatasaray'a transferde piyango: 6 milyon euro ödemeye hazırlar

Galatasaray altyapısında yetişen 19 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Ünyay, şimdiden dev ekiplerin radarında. Ferhat Kızıltaş'ın aktardığı bilgilere göre; Almanya, İspanya ve İtalya’dan üç önemli kulüp, genç yıldız adayını kadrosuna katmak için adeta yarışa girdi.

Arda Ünyay’ın gelişimini uzun süredir scout ekipleri vasıtasıyla izleyen kulüplerin resmi temaslara başlamaya hazırlandığı belirtildi. Bu kulüplerin Köln, Lazio ve Sevilla olduğu bildirildi.