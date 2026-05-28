Galatasaray'a transferde piyango: 6 milyon euro ödemeye hazırlar

16:50 28/05/2026, Perşembe
Arda Ünyay, ligde oynanan Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlamıştı.
Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen ve gelecek vadeden isimlerden biri olarak gösterilen 19 yaşındaki Arda Ünyay, Avrupa transfer piyasasının gözdesi haline geldi. Genç stoper için üç köklü kulüp resmi teklif hazırlığında...

Galatasaray altyapısında yetişen 19 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Ünyay, şimdiden dev ekiplerin radarında. Ferhat Kızıltaş'ın aktardığı bilgilere göre; Almanya, İspanya ve İtalya’dan üç önemli kulüp, genç yıldız adayını kadrosuna katmak için adeta yarışa girdi.

Arda Ünyay’ın gelişimini uzun süredir scout ekipleri vasıtasıyla izleyen kulüplerin resmi temaslara başlamaya hazırlandığı belirtildi. Bu kulüplerin Köln, Lazio ve Sevilla olduğu bildirildi.

Oyuncu için 6 milyon euro ödemeye hazır takımların olduğu aktarıldı.

