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Galatasaray'da forma savaşı

Sarı-kırmızılı takımda ilk 11’de değişiklikler yapmayı düşünen teknik direktör Okan Buruk, farklı kadro varyasyonları oluşturdu. Buruk’un tüm alternatiflerde 5 banko ismi bulunurken, diğer bölgeler için kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasarayda 5 futbolcunun ilk 11deki yeri garanti
Galatasaraylı futbolcuların Konyaspor maçındaki gol sevinci.

Süper Lig’in 9. haftasını maç yapmadan BAY geçen Galatasaray, gelecek hafta oynayacağı Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenmanlarda tam kadro çalışma imkanı yakalayan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk çeşitli kadro varyasyonları üzerinde duruyor. İlk 8 haftada alınan sonuçlardan memnun olan ancak özellikle gol bölgelerinde bitiricilik konusunda sıkıntı yaşayan yaşayan sarı-kırmızılı takımda tecrübeli teknik adam, kadroya yapacağı dokunuşlarla bu problemi de aşmayı planlıyor.

Buruk, birçok kadro alternatifi oluştururken, 5 isim dışında herkes forma savaşına girdi. Teknik direktör Okan Buruk’un ilk olarak kadroya yazdığı isimlerin kalede Muslera, sağ bekte Boey, stoperde Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı, ön liberoda ise Torreira olduğu öğrenildi.

Büyük rekabet

Galatasaray’da forması garanti olmayan isimler arasında ise büyük bir rekabet yaşanıyor. Sol bekte Van Aanholt ve Dubois’e şans veren Okan Buruk; bu bölgede yerli futbolcular Berkan, Kazımcan ve Emre Taşdemir’i de deniyor. Orta sahada ise Torreira’nın yanında Midtsjö ya da Oliveira oynayacak. 10 numara pozisyonu için da Mertens ve Mata arasındaki kıyasıya rekabette kimin öne çıkacağı ise merakla bekleniyor.

Kanat bölgesinde ise işler biraz sıkıntılı. Zira formsuz olan Kerem, Rashica ve Yusuf Demir ile forma savaşı veriyor. Ayrıca yeterli performansı sergileyemeyen Yunus da kulübenin yolunu tutup, yerini Barış Alper’e bırakabilir.

Rekabetin en üst seviyede olduğu mevkii ise forvet olarak dikkat çekiyor. Okan Buruk, Kayserispor karşısında Icardi, Gomis ve Seferovic’ten birisine antrenmanlardaki performanslarına göre karar verecek.

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