Galatasaray'da Avrupa bereketi

Bu sezon Avrupa’da üst düzey performans sergileyen Galatasaray üzücü bir kapanış yapsa da tüm futbol camiasının beğenisini kazandı. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Barcelona ile iki maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 4 devrenin 3’ünde tura ortak olan taraftı. Aslan, son 45 dakikada yediği bir golle elenmenin üzüntüsünü yaşadı. Bu sezon Lazio, Marsilya, Lokomotiv Moskova, Randers ve St. Johnstone gibi takımları dize getiren Galatasaray; 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle turnuvayı tamamladı.

17 milyon Euro kazandı

Aslan, Avrupa performansıyla 17 milyon Euro gelir elde etti.

Sarı-kırmızılı takım yayın havuzundan 350 bin Euro, gruplara kalarak da 3.6 milyon Euro kazandı. Grup maçlarında elde ettiği 3 galibiyetle 1.9 milyon Euro, 3 beraberlikle 630 bin Euro kazanan Aslan; liderlik için 1.1 milyon Euro, son 16 turuna yükseldiği için 1.2 milyon Euro aldı. Katsayı geliri olarak da 3.1 milyon Euro elde eden Galatasaray, yayın havuzundan da yaklaşık 5 milyon Euro kazanç bekliyor.

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Yıldızlar parladı

Galatasaray’ın, Avrupa’da sergilediği başarılı performans sonrasında birçok futbolcunun yıldızı parladı.

Galatasaray’ın iç sahada oynadığı her maça en az bir Avrupa takımının gözlemcisi geliyor. Barcelona maçına Milan’ın scout şefi gelerek Nelsson’u izledi.

Yaz transfer döneminde 25 milyon Euro bonservis ücreti ödeyen sarı-kırmızılılar, sezon sonunda meyveleri toplamaya hazırlanıyor.

Marcao ile Kerem’e 50 milyon Euro biçen sarı-kırmızılı yönetim; Nelsson, Cicaldau, Muhammed, Morutan ve Berkan için de teklif bekliyor.

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