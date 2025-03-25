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Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü

Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü

22:2525/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 6'ya 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.


Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.15'te yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.






#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig
#Beşiktaş

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