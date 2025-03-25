Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 6'ya 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.