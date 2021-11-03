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Galatasaray'da defansın güvencesi Marcao

Galatasaray, 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Marcao'nun forma giydiği maçlarda kalesini gole kapatıyor. Sarı-kırmızılı takım, Marcao’nun oynadığı 6 maçın 5’inde gol yemedi.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasarayda defansın güvencesi Marcao
Transfermarkt verilerine göre Marcao'nun güncel piyasa değeri 10.5 milyon euro.

Galatasaray, hem Süper Lig’de hem UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın son dönemde artan performansında Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, büyük rol oynadı. Galatasaray, Marcao’nun forma giydiği Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi maçlarında kalesinde sadece 2 gol gördü. 24 yaşındaki oyuncunun sahaya çıktığı 6 maçın 5’inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı takım, sadece Beşiktaş maçında gol yedi. Aslan, Marcao’nun cezası sebebiyle takımını yalnız bıraktığı 8 haftada ise 1 kez kalesini gole kapatabildi.

Avrupa'dan talibi çok

Marcao, 10.5 milyon euroluk değeriyle Galatasaray’ın en değerli oyuncusu olarak göze çarpıyor. Brezilyalı futbolcuyu, Avrupa’dan birçok takım takip ediyor. Yaz döneminde İtalya’dan Napoli, Rusya’dan Krasnodar ciddi şekilde Marcao’yu kadrosuna katmaya çalışmış, teknik heyet onay vermemişti.

  • Ara transfer dönemi için ise birçok takımın hazırlık yapmaya başladığı öğrenildi. Napoli ve Krasnodar’ın Brezilyalı oyuncu için ilgisini sürdürdüğü öğrenilirken, İspanya’dan Atletico Madrid, İtalya’dan Roma, Almanya’dan RB Leipzig’in de Marcao’yu izlediği bildirildi.

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