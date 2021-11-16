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Galatasaray'da derbi havası

Galatasaray, Bursaspor ile oynanan hazırlık maçından sonra verilen bir günlük iznin ardından Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı takım, her derbi öncesinde klasikleşen barbekü partisinde bir araya gelirken, oyuncular galibiyet sözü verdi.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasarayda derbi havası
Galatasaray'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor.

Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Bursaspor ile oynanan hazırlık maçından sonra bir gün izin yapan sarı-kırmızılı takım dün derbi çalışmalarına devam etti. Futbolculara da moral için bir barbekü partisi de düzenledi. Her derbi öncesi düzenlenen partiye teknik heyet, oyuncular ve bazı sponsorlar katıldı. Organizasyonun keyifli geçtiği öğrenilirken, oyuncuların derbi için galibiyet sözü verdiği ifade edildi.

Yorgunluk ayarı

Milli takımlara 12 oyuncu gönderen sarı-kırmızılı takım, uzun yolculuklar yapacak isimlerin yorgun dönmesinden korkuyor. Teknik heyet, derbi öncesi son idmanları bu futbolcuların İstanbul’a gelişlerine göre ayarlayacak. Milli takım kamplarından dönen oyuncular, bir gün izin yaptıktan sonra sarı-kırmızılı takımla idmanlara başlayacak.

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