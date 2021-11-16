Galatasaray'da derbi havası

Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Bursaspor ile oynanan hazırlık maçından sonra bir gün izin yapan sarı-kırmızılı takım dün derbi çalışmalarına devam etti. Futbolculara da moral için bir barbekü partisi de düzenledi. Her derbi öncesi düzenlenen partiye teknik heyet, oyuncular ve bazı sponsorlar katıldı. Organizasyonun keyifli geçtiği öğrenilirken, oyuncuların derbi için galibiyet sözü verdiği ifade edildi.

Yorgunluk ayarı

Milli takımlara 12 oyuncu gönderen sarı-kırmızılı takım, uzun yolculuklar yapacak isimlerin yorgun dönmesinden korkuyor. Teknik heyet, derbi öncesi son idmanları bu futbolcuların İstanbul’a gelişlerine göre ayarlayacak. Milli takım kamplarından dönen oyuncular, bir gün izin yaptıktan sonra sarı-kırmızılı takımla idmanlara başlayacak.

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Bolivya-Uruguay maçında forma giyecek Muslera, Cezayir-Burkina Faso karşılaşmasında mücadele edecek Feghouli ve Mısır-Gabon maçında oynayacak Mustafa Muhammed’in yarın İstanbul’da olması bekleniyor. En geç gelecek isim ise DeAndre Yedlin olacak. 28 yaşındaki ABD’li oyuncunun en erken perşembe günü İstanbul’da olması bekleniyor.

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