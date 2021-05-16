Galatasaray'da dramatik son Süper Lig’de lider Beşiktaş ile şampiyonluk için çekişen Galatasaray evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor‘u 3-1 yenmesine rağmen, siyah-beyazlı rakibinin deplasmanda Göztepe’yi 2-1 mağlup etmesinin ardından sezonu 2. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı takım böylelikle tarihinde ikinci kez averajla Beşiktaş’ın ardından 2. sırada kalarak şampiyonluğu kaçırdı.

Umut Yılmaz 16 Mayıs 2021, 00:02 Son Güncelleme: 16 Mayıs 2021, 00:05 Yeni Şafak