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Galatasaray'da dramatik son

Süper Lig’de lider Beşiktaş ile şampiyonluk için çekişen Galatasaray evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor‘u 3-1 yenmesine rağmen, siyah-beyazlı rakibinin deplasmanda Göztepe’yi 2-1 mağlup etmesinin ardından sezonu 2. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı takım böylelikle tarihinde ikinci kez averajla Beşiktaş’ın ardından 2. sırada kalarak şampiyonluğu kaçırdı.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasarayda dramatik son
Galatasaray

Süper Lig’in sonh haftasında lider Beşiktaş ile aynı puanla son maçına çıkan Galatasaray, Yeni Malatyaspor’u 3-1 yenmesine rağmen averajla sezonu ikinci tamamladı. Sarı-kırmızılılar tarihinde ikinci kez averajla Beşiktaş’ın ardından ligi liderin ardında tamamladı. 23. dakikada Babel’in ortasında Halil’in altıpas üzerindeki kafa vuruşunu kaleci Ertaç parmak uçlarıyla kornere çeldi. 28’de Saracchi’nin sol taraftan içeriye çevirdiği topu penaltı noktası üzerinde tamamlayan Emre Akbaba çerçeveyi tutturamadı. 39. dakikada Chebake, sağ kanattan çizgiye inerek içeri açarken, ters kanatta gelişine vuran Adem Büyük fileleri havalandırdı: 0-1. 53. dakikada Kerem’in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Halil, plase vuruşla ağları sarstı: 1-1. 58’de Gedson’un kullandığı serbest vuruşu arka direkte tamamlayan Babel’in şutu yan ağlarda kaldı. 60. dakikada Şener’in sağdan ortasına arka direkte ayak koyan Babel, sarı-kırmızılı takımı 2-1 öne geçirdi. 62’de Babel, sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girerken şutunu Ertaç kornere yumrukladı. 86’da Şener’in sağ taraftan açtığı ortaya iyi yükselen Muhammed, kafa vuruşunda Ertaç gol izni vermedi. 90+3. dakikada Şener’in uzun pasını Yeni Malatyaspor defansı uzaklaştırmayı başaramazken, topu önünde bulan Oğulcan ağları sarstı: 3-1.

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