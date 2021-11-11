Galatasaray'da formaya hasret kaldılar

Galatasaray, hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele ederken, sık sık rotasyona gidiyor. Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan ve Gustavo Assunçao ise bu rotasyonda şans bulamayan oyuncular olarak göze çarpıyor.

Sezon başında Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erdikten sonra alınan Aytaç, bu sezon ligde sadece bir maçta görev aldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, 6 haftadır 21 kişilik maç kadrosuna dahi giremedi. Ara transferde ayrılmak isteyen Aytaç ile Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor’un ilgilendiği öğrenildi.

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Galatasaray’ın transferi yüzünden sezon başında 1.2 milyon Euro ceza ödediği Oğulcan da kadroya giremedi. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon 3 maçta forma giyerken, 72 dakika süre aldı.

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Portekiz ekibi Famalicao’dan kiralanan Assunçao da 2 maçta süre alabilirken ara transferde Famalicao’ya dönmesi bekleniyor.

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UEFA'ya itiraz gecikmiş

Galatasaray’ın Lokomotiv Moskova maçında kural hatası yapıldığına yönelik başvurusunun 24 saat içinde yapılmadığı için değerlendirmeye alınmadığı öğrenildi. UEFA Avrupa Ligi’nde Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldıkları maçta, İsviçreli hakem Sandro Scharer’in, Rus ekibinden Zhivoglyadov’a çift sarı kart gösterdiği halde kırmızı kartını çıkarmadığı iddiasıyla Galatasaray, UEFA’ya başvurmuştu. Sarı-kırmızılılar, hükmen galibiyet veya maç tekrarı istemişti. Kural hatası başvurusunun 24 saat içinde yapılmadığı için değerlendirmeye alınmadığı ve görüşülmediği belirtildi.

SPOR Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçında kural hatası iddiası

Lazio maçına taraftar gitmeyecek

UEFA, Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Marsilya ile deplasmanda oynadığı maçta taraftarlarının yaktığı meşaleler sebebiyle 50 bin Euro para cezası ve gelecek 2 deplasman seyirci yasağı aldı. E Grubu’nun son maçında Lazio deplasmanına gidecek olan sarı-kırmızılılar, taraftarlarından mahrum kalacak.

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"Yeni bir sistem kurmak istiyoruz"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kendilerini futbolda ileriye götürecek yeni bir sistem kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün kasım ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Elmas, TFF 2. Lig ekibi Niğde Anadolu FK ile ilgili yaptıkları iş birliği anlaşmasına değinerek, “Galatasaray’ı ileriye götürecek yeni bir futbol sistemi kurma peşindeyiz. Altyapımızdan yetişen oyuncularımızı rekabetçi liglerde oynatmak ve onlara bizim kontrolümüz altında gelişme şansı vermek istiyoruz” dedi.

Elmas, kulüp tüzüğünde bazı değişiklikler yapmak için ocak ayında kongre yapacaklarını da belirtti

Aslan'da hedef Abdülkerim

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Avrupa’dan birçok takımın ilgisini çeken Marcao için ara transferde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak Galatasaray, sol ayaklı stoper arayışına girdi. Sarı-kırmızılı takımın, Konyaspor’dan Abdülkerim Bardakçı’yı gündemine aldığı öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki stoper, bu sezon Süper Lig’de 11 maça çıkarken takımına, 3 gol ve 1 asistle katkı sağladı.

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