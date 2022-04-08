Galatasaray'da gözler Kerem Aktürkoğlu'nun üzerinde

Galatasaray’da sezonun en formda ismi Kerem Aktürkoğlu için yoğun tedavi programı uygulanıyor. Fatih Karagümrük maçında sakatlanıp, sahayı terk etmek zorunda kalan milli futbolcunun Fenerbahçe derbisine yetişmesi için hummalı bir çalışma yürütülüyor.
Derbide oynama ihtimali var
Kulüp içerisinden alınan son bilgilere göre, genç yıldız gerçekleştirilen tedaviye hızlı yanıt verdi. Sağlık durumu olumlu ilerleyen Kerem’in derbide oynama ihtimali artarken, son kararın maç öncesinde verileceği öğrenildi. Bu sezon Galatasaray formasıyla tam 45 maça çıkan Kerem, 11 gol ve 10 asistlik katkı verdi.
- Torrent oyuncuları motive etmek için ekstra izin verdi
- Teknik direktör Domenec Torrent yönetimindeki Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesinde ikinci kez izin yaptı. Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından bir gün izin yapan sarı-kırmızılı oyuncular, dünü de izinli geçirdiler. Torrent’in Fenerbahçe maçı öncesinde oyuncuları motive etmek için ekstra izin verdiği öğrenildi. Takımın fiziksel kondisyonundan memnun olan İspanyol çalıştırıcı, son iki günde yaptıracağı taktik idmanlarla derbi hazırlıklarını tamamlayacak.