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Galatasaray'da hesap günü

Sarı-kırmızılı kulübün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Eski yönetimin son dönemi ile yeni yönetimin ilk dönemi ibra oylamasına sunulacak. Mevcut Başkan Burak Elmas’ın ibra edilmemesi halinde Galatasaray seçime gidecek.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasarayda hesap günü
Galatasaray Başkanı Burak Elmas

Galatasaray Spor Kulübü 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu bugün yapılacak. Eski başkan merhum Mustafa Cengiz’in son dönemi ile mevcut başkan Burak Elmas’ın ilk dönemi mali ve idari olarak ibra oylamasına sunulacak.

Burak Elmas seçim kararı alabilir

Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesi halinde, sarı-kırmızılı kulüp olağanüstü seçime gidecek. Mevcut yönetim, kongreden ibrasızlık çıkması halinde kulüp tüzüğüne uymayı ve seçim kararı almayı planlıyor. Burak Elmas ve çalışma arkadaşları, herhangi bir ibrasızlık durumunda konuyu mahkemeye taşımayı düşünmüyor. Burak Elmas, üyeler tarafından mali ve idari olarak aklanırsa seçime gitmeyi düşünmüyor.

  • Elmas’ın önceliği en az 2 yıl daha sürecek olan görev süresini tamamlamak. Elmas, yapacağı konuşmayla ibra oylaması öncesinde olumsuz havayı dağıtmaya çalışacak. Ocak ayında görevine son verilen Fatih Terim’in de ABD’den Türkiye’ye döndüğü ve Mali Kongre’ye katılacağı öğrenildi.

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