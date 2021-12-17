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Galatasaray'da istifalar sürecek

Sarı-kırmızılı kulübün her tarafını kavgalar sarmış durumda. TFF’ye savaş açan Başkan Burak Elmas, yönetimdeki istifalarla sarsıldı. İstifa eden Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir’in ardından dün Köksal Ünlü görevini bırakırken, başka yöneticilerin de istifası gündemde.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasarayda istifalar sürecek
Burak Elmas

Galatasaray’da işler iyiye doğru gitmiyor. Süper Lig’de istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu’na savaş açıp, tüm kurulları istifaya çağırırken, yayın havuzundan çıkmakla da tehdit etti. Bir diğer savaş ise Elmas’ın kendisine açıldı.

Önceki gün istifa eden Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir’in ardından dün de genel sekreter Şükrü Köksal Ünlü görevinden ayrıldı. “Galatasaray hak ve menfaatlerini gerektiği gibi savunamadık. Bu istifa sebeplerimden birisidir” diyen Epözdemir bugün yapacağı basın toplantısında istifa nedenlerini anlatacak. Epözdemir’in ardından dün de Genel Sekreter Şükrü Köksal Ünlü istifa ederken, gerekçe olarak yönetim kurulu içinde yaşadığı idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklar olduğunu açıkladı.

Galatasaray’da ise Işıtan Gün’ün de istifası bekleniyor. Yönetime girdikten sonra Florya’nın başına geçmesi beklenen Gün, Fatih Terim’den veto yedikten sonra Judo Şubesi’nin başına getirilmişti. Yönetimde Reha Keskin’in de istifa edebileceği konuşuluyor.

Elmas'tan iki yöneticiye teşekkür

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, istifa eden Rezan Epözdemir ve Şükrü Köksal Ünlü’ye teşekkür etti. Elmas, kulübün internet sitesindeki açıklamasında, Epözdemir’e çalışmaları için teşekkür ederek, “Bizi buluşturan Galatasaray değerleri ve sevgisindeki yol arkadaşlığımız devam edecektir” derken, Ünlü için “Ortak çalışmalarımızın sona ermiş olmasından üzüntü duyuyorum” ifadesini kullandı.

Bu arada Burak Elmas, önceki günkü açıklamaları nedeniyle ‘sportmenliğe aykırı hareket’ gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi.

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