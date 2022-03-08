Galatasaray'da korkutan tablo

Barcelona ile UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe günü önemli bir maça çıkacak Galatasaray’ın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü Domenec Torrent, takımı istenilen seviyeye taşıyamadı. İspanyol çalıştırıcı, 8 maçta 8 puan toplayabildi. Galatasaray ile sadece 2 galibiyet alabilen Torrent, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 6 kez puan kaybı yaşadı.

Kaleyi kapatamıyor

Galatasaray’da Barcelona maçı öncesinde Torrent yönetiminde yenilen gol istatistikleri de korkutuyor. Sarı-kırmızılılar, İspanyol çalıştırıcıyla 8 maçta da gol gördü. Aslan, bu maçlarda 17 gol yerken, 2.1 ortalama yakaladı. Galatasaray, Hatayspor’dan 4, Kasımpaşa’dan 3, Trabzonspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Konyaspor’dan 2’şer, Alanyaspor ve Kayserispor’dan ise birer gol yedi.

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Hep geriye düşüyor

Sarı-kırmızılı takım, Torrent ile her maç gol yemesinin yanı sıra her maça adeta 1-0 geride başlıyor. Aslan, İspanyol teknik adamla çıktığı 8 maçın 8’inde de en az 1 kez geriye düştü. Galatasaray, galibiyet aldığı Çaykur Rizespor ve Göztepe maçlarında bile toplam 3 kez yenik duruma geldi. Sarı-kırmızılı camia, Barcelona maçında da yenik duruma düşülürse geri dönüş yapılıp yapılamayacağından endişeli.

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Dört maç kader belirleyecek

Galatasaray’ın saha içerisinde aldığı başarısız sonuçların ardından hem yönetim hem de teknik heyet eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Sarı-kırmızılı takımın 10 gün içerisinde çıkacağı 4 karşılaşma hem başkan Burak Elmas ve yönetiminin, hem de teknik direktör Domenec Torrent ve ekibinin geleceğini belirleyecek.

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Elmas ve yönetiminin mali ve idari olarak ibraya sunulacağı Yıllık Olağan Genel Kurul 26 Mart’ta yapılacak. Sarı-kırmızılılar, genel kurula kadar Barcelona, Beşiktaş, yeniden Barcelona ve Gaziantep maçlarına çıkacak. Alınacak sonuçlar Elmas ve yönetiminin ibra durumunu belirleyecek. Başarısız sonuçlar gelirse Elmas ise Torrent’i kötü günler bekleyecek.



