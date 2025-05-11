Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'da kupa finali mesaisi başladı

Galatasaray'da kupa finali mesaisi başladı

14:4311/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray, Gaziantep'te oynanacak final müsabakası için hazırlıklara başladı.
Galatasaray, Gaziantep'te oynanacak final müsabakası için hazırlıklara başladı.

Süper Lig'de son olarak deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, aynı rakibiyle oynayacağı kupa finali için hazırlıklara başladı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.


Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 6’ya 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.


Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla kupa finali hazırlıklarını sürdürecek.




#Galatasaray
#Ziraat Türkiye Kupası
#Trabzonspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Beşiktaş (BJK) başkanlık seçim sonuçları kim kazandı ne zaman belli olacak, oy verme saat kaçta bitecek?