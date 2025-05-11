Galatasaray'da kupa finali mesaisi başladı

Süper Lig'de son olarak deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, aynı rakibiyle oynayacağı kupa finali için hazırlıklara başladı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 6’ya 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla kupa finali hazırlıklarını sürdürecek.