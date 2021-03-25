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​Galatasaray’da öncelik savunma

Galatasaray’da öncelik savunma

Süper Lig’de şampiyonluk iddiasını sürdüren sarı-kırımızılılar, diğer yandan da gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. Sezon sonunda bazı futbolcularla yollarını ayırcak olan G.Saray, yeni isimlerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor .

Umut Yılmaz Yeni Şafak
​Galatasaray’da öncelik savunma
PATRİCK VAN AANHOLT

Galatasaray, bu sezon ligde şimdiye kadar en az gol yiyen takım olmasına rağmen teknik heyet ve yönetim, savunmanın özellikle son haftalardaki performansından memnun değil. Sezon sonunda savunma hattında temelli bir değişim olması bekleniyor. Sarı-kırmızılı takım, sağ bek, sol bek ve stoper mevkilerini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ara transfer döneminde sağ beke DeAndre Yedlin’i transfer eden Galatasaray, Amerikalı oyuncunun şimdiye kadar gösterdiği performanstan memnun kalmadı. Ayrıca sağ bekte görev yapan ve sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan Martin Linnes ve Şener Özbayraklı ile yeni kontrat yapılmayacak. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Marcelo Saracchi için Uruıguaylı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran RB Leipzig ile bir görüşme gerçekleştirilmeyecek.

ADAYLARLA GÖRÜŞÜLÜYOR

  • Sol beke şimdiden birkaç aday bulan Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace forması giyen Patrick Van Aanholt ve Leeds United ile sözleşmesi sona erecek olan Ezgjan Alioski ile görüşmelerini sürdürüyor. Kaan Ayhan’ı da gündemine alan teknik heyet, sağ bek, stoper ve ön liberoda oynayabildiği için milli futbolcunun transferini çok istiyor. Galatasaray’ın, 26 yaşındaki futbolcu için Sassuolo ile kiralık ya da bonservis üzerinden pazarlık yapabileceği kaydedildi.

Babel’den yakın markaj

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, sarı-kırmızılı takımın transfer gündeminde bulunan Patrick Van Aanholt’u yakın markaja aldı. Babel son olarak Van Aanholt’un Instagram paylaşımına “Come to Galatasaray” mesajını gönderdi. Bu mesajın ardından binlerce beğeni alan Hollandalı futbolcunun gönderisi sarı-kırmızılı taraftarlar arasında heyecan oluşturdu.

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