Spor Galatasarayda Radamel Falcao gidiyor yerine Valere Germain geliyor
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Galatasaray'da Radamel Falcao gidiyor yerine Valere Germain geliyor

Galatasaray, saha içerisinde istenilen performansı ortaya koyamayan Radamel Falcao ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kolombiyalı yıldızı ayrılığa ikna ederek, yerini Fransız golcü Valere Germain ile doldurmanın planlarını yapıyor.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasarayda Radamel Falcao gidiyor yerine Valere Germain geliyor
Valere Germain'in sezon sonunda sözleşmesi bitiyor

Galatasaray, büyük umutlarla transfer edilen ancak performansıyla tam bir hayal kırıklığı olan Radamel Falcao ile yolları ayırmak için çalışmalara başladı. Şampiyonluğu averajla Beşiktaş’a kaptıran sarı-kırmızılı takım, gol yollarında etkili bir forvet arayışına başladı.

Galatasaray, ilk teklifini Marsilya’dan Valere Germain’e yaptı

Gelecek sezon Mustafa Muhammed’in yanına yıldız bir isim arayan Galatasaray, ilk teklifini Marsilya’dan Valere Germain’e yaptı. Fransız ekibiyle sözleşmesi 31 Haziran’da sona erecek olan Germain ile birçok kulübün ilgilendiği öğrenilirken, sarı-kırmızılı takım hızlı davranarak bu transferi bitirmek istiyor. Bafetimbi Gomis’i 2017 yazında Galatasaray’a kaptıran Marsilya, 8 milyon euro bonservis karşılığında Monaco’dan Germain’i transfer etmişti. 31 yaşındaki Fransız forvet bu sezon genellikle sonradan oyuna girdiği 32 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

  • Falcao'nun maliyeti yüksek
  • 56 milyon euro ile Süper Lig’in en pahalı takımı olan Galatasaray’ın en maliyetli ismi 5 milyon Euro kazanan Radamel Falcao. Sarı-kırmızılı takım, Kolombiyalı yıldızdan beklediği verimi alamayınca şampiyonluğu Beşiktaş’a kaptırdı. 35 yaşındaki oyuncu, bu sezon tam 23 maçta takımını yalnız bıraktı. Sakatlıklardan yakası kurtulmayan Falcao’nun eksikliği, tek kale oynanan ve bitiricilik sorunu yaşanan Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında hissedildi. Falcao sezonu 5’i penaltıdan olmak üzere 9 golle tamamladı.

Galatasaray'ın istediği Julian Draxler, PSG'de kaldı
SPOR
Galatasaray'ın istediği Julian Draxler, PSG'de kaldı

Süper Lig ekiplerinin gözdesi Alpaslan Öztürk Göztepe'den ayrıldı
SPOR
Süper Lig ekiplerinin gözdesi Alpaslan Öztürk Göztepe'den ayrıldı

Abone Ol Google News
Ekolojik dengeyi bozuyor

Ekolojik dengeyi bozuyor

​Üsküdar'da denizin dibi araç lastiği doldu.
Türkiyenin Koruma Gücüönerisine İran ve Arap ülkeleri karşı çıkar

Türkiye'nin 'Koruma Gücü'
önerisine İran ve Arap ülkeleri karşı çıkar

Taha Kılınç, bölgede yaşanacak gelişmeleri değerlendirdi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoydan Akdenizdeki uyuşturucu operasyonu açıklaması: Bizim için ilk değil

'PKK'yı devlet yönetimine mi sokacaksınız

'PKK'yı devlet yönetimine mi sokacaksınız

Bahçeli'den CHP'nin HDP'ye bakanlık sözüne sert eleştiri

Bir tarihi yok ettiler

Bir tarihi yok ettiler

​Binlerce yıllık mağaranın resimleri definecilerin hedefi oldu.

​Kocaeli'de beş katlı binada çökme tehlikesi.
'Süper meyve' Karadeniz'e yayılıyor

'Süper meyve' Karadeniz'e yayılıyor

"Koronavirüse yakalanan birçok hasta talep etti​"
İsrail'den yeni saldırı

İsrail'den yeni saldırı

Gazze'de konutları, güvenlik merkezini ve tarım arazisini vurdu.
Durum<br>endişe verici

Durum
endişe verici

​Dünya Sağlık Örgütü'nden Filistin açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.