Galatasaray'da Radamel Falcao gidiyor yerine Valere Germain geliyor

Galatasaray, büyük umutlarla transfer edilen ancak performansıyla tam bir hayal kırıklığı olan Radamel Falcao ile yolları ayırmak için çalışmalara başladı. Şampiyonluğu averajla Beşiktaş’a kaptıran sarı-kırmızılı takım, gol yollarında etkili bir forvet arayışına başladı.

Galatasaray, ilk teklifini Marsilya’dan Valere Germain’e yaptı

Gelecek sezon Mustafa Muhammed’in yanına yıldız bir isim arayan Galatasaray, ilk teklifini Marsilya’dan Valere Germain’e yaptı. Fransız ekibiyle sözleşmesi 31 Haziran’da sona erecek olan Germain ile birçok kulübün ilgilendiği öğrenilirken, sarı-kırmızılı takım hızlı davranarak bu transferi bitirmek istiyor. Bafetimbi Gomis’i 2017 yazında Galatasaray’a kaptıran Marsilya, 8 milyon euro bonservis karşılığında Monaco’dan Germain’i transfer etmişti. 31 yaşındaki Fransız forvet bu sezon genellikle sonradan oyuna girdiği 32 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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Falcao'nun maliyeti yüksek

56 milyon euro ile Süper Lig’in en pahalı takımı olan Galatasaray’ın en maliyetli ismi 5 milyon Euro kazanan Radamel Falcao. Sarı-kırmızılı takım, Kolombiyalı yıldızdan beklediği verimi alamayınca şampiyonluğu Beşiktaş’a kaptırdı. 35 yaşındaki oyuncu, bu sezon tam 23 maçta takımını yalnız bıraktı. Sakatlıklardan yakası kurtulmayan Falcao’nun eksikliği, tek kale oynanan ve bitiricilik sorunu yaşanan Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında hissedildi. Falcao sezonu 5’i penaltıdan olmak üzere 9 golle tamamladı.

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