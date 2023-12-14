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Spor

Galatasaray'da rota yeniden oluşturuldu

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam ederken, hedefler de güncellendi. Kupa 2'yi daha önce müzesine götüren sarı-kırmızılılar, 24 yıl sonra yeniden kazanmak için mücadele edecek.

Umut Yılmaz
10:14 - 14/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 10:43 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'nde en son 2021-2022 sezonunda yer almıştı.
Sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'nde en son 2021-2022 sezonunda yer almıştı.

Galatasaray'ın bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi macerası 12 maç sürdü. Devler Ligi'ne 2. eleme turundan giriş yapan sarı-kırmızılı takım, son olarak grup mücadelesini 3. sırada tamamladı. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmayı başaramayan Aslan, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.


Hedef 2. kupa

Galatasaray'da hedefler güncellenirken yeni rota Kupa 2'yi bir kez daha müzeye koymak olarak belirlendi. 1999-2000 sezonunda o dönem UEFA Kupası adıyla oynanan turnuvada şampiyonluk yaşayan sarı-kırmızılılar, bir kez daha zafer istiyor. Teknik direktör Okan Buruk da 2000 yılında UEFA Kupası'nda şampiyon olan takımın önemli oyuncularından birisiydi.



Kura 18 Aralık'ta

Sarı-kırmızıhların Avrupa Ligi'ndeki rakipleri 18 Aralık'ta belli olacak. Aslan, turnuvada grubunu 2. bitiren takımlardan birisiyle eşleşecek ve son 16 için play-off maçına çıkacak. Play-offlar ise 15 Şubat-22 Şubat tarihlerinde oynanacak.


1 milyar TL kazandı

Bu sezon şampiyonlar Ligi'nde 12 maçlık bir maraton koşan Galatasaray, 31.7 milyon euro yani güncel kurla 1 milyar TL'nin sahibi oldu. UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tutan sarı-kırmızılı takım 500 bin euroluk bir ek gelirin de sahibi oldu.





#Galatasaray
#Avrupa Ligi
#Şampiyonlar Ligi
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