Galatasaray'da rota yeniden oluşturuldu

Galatasaray'ın bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi macerası 12 maç sürdü. Devler Ligi'ne 2. eleme turundan giriş yapan sarı-kırmızılı takım, son olarak grup mücadelesini 3. sırada tamamladı. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmayı başaramayan Aslan, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.





Hedef 2. kupa





Galatasaray'da hedefler güncellenirken yeni rota Kupa 2'yi bir kez daha müzeye koymak olarak belirlendi. 1999-2000 sezonunda o dönem UEFA Kupası adıyla oynanan turnuvada şampiyonluk yaşayan sarı-kırmızılılar, bir kez daha zafer istiyor. Teknik direktör Okan Buruk da 2000 yılında UEFA Kupası'nda şampiyon olan takımın önemli oyuncularından birisiydi.









Kura 18 Aralık'ta





Sarı-kırmızıhların Avrupa Ligi'ndeki rakipleri 18 Aralık'ta belli olacak. Aslan, turnuvada grubunu 2. bitiren takımlardan birisiyle eşleşecek ve son 16 için play-off maçına çıkacak. Play-offlar ise 15 Şubat-22 Şubat tarihlerinde oynanacak.





1 milyar TL kazandı





Bu sezon şampiyonlar Ligi'nde 12 maçlık bir maraton koşan Galatasaray, 31.7 milyon euro yani güncel kurla 1 milyar TL'nin sahibi oldu. UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tutan sarı-kırmızılı takım 500 bin euroluk bir ek gelirin de sahibi oldu.















