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Spor

Galatasaray'da 4 yıldız satış listesinde

Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve 12 milyon euro kayba uğrayan Galatasaray'da, takıma yapılacak ödemeler aksamalar başladı. Sarı-kırmızılılar; Zaha, Ziyech, Nelsson ve Boey'e gelecek teklifleri değerlendirerek kaynak oluşturmak istiyor.

Umut Yılmaz
09:16 - 2/01/2024 Salı
Güncelleme: 09:29 - 2/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Galatasaray kadrosu
Galatasaray kadrosu

Şampiyonlar Ligi'nden elenilmesi Galatasaray'a 12 milyon euroluk gelir kaybına neden oldu. Devler Ligi'ne veda edilen Kopenhag maçı sonrasında takıma yapılması gereken ödemelerde aksamalar yaşanmaya başladı. Zaha ve Ziyech gibi isimler bu durumdan duydukları rahatsızlığı dillendirdi.


Bu ay içinde ödeme sorununu aşmaya çalışacak Galatasaray'da öncelik, iyi teklif alması beklenen yıldız isimlerin satışına verilmiş durumda. Bu anlamda gündemde olan isimler ise Zaha, Ziyech, Nelsson ve Boey olarak öne çıkıyor. En yüksek teklifin ise Boey'ye gelmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılar sözleşmesini uzatmayan Fransız oyuncuya 20 milyon euro bandında teklifler bekleniyor. Zaha ve Nelsson için de çift haneli bonservis düşünülüyor. Özellikle Zaha ile Suudi Arabistan'dan ilgilenen kulüplerin olduğu kaydedildi. Satıştan gelecek para yeni transferlere de kaynak oluşturacak.

Zaha & Ziyech

Basel Yusuf'u geri gönderecek

Galatasaray'da 2022-23 sezonunda büyük umutlarla alınan Yusuf Demir, bekletintilerin uzağında kaldı. 6 milyon eruoya mal olan isim, İsviçre ekibi Basel'e kiralanırken, orada da aradığını bulamadı. Basel, kiralık sözleşmesini feshedip Yusuf'u göndermeyi planlıyor.






#Galatasaray
#Zaha
#Ziyech
#Nelsson
#Boey
25 dakika önce
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