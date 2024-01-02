Şampiyonlar Ligi'nden elenilmesi Galatasaray'a 12 milyon euroluk gelir kaybına neden oldu. Devler Ligi'ne veda edilen Kopenhag maçı sonrasında takıma yapılması gereken ödemelerde aksamalar yaşanmaya başladı. Zaha ve Ziyech gibi isimler bu durumdan duydukları rahatsızlığı dillendirdi.

Bu ay içinde ödeme sorununu aşmaya çalışacak Galatasaray'da öncelik, iyi teklif alması beklenen yıldız isimlerin satışına verilmiş durumda. Bu anlamda gündemde olan isimler ise Zaha, Ziyech, Nelsson ve Boey olarak öne çıkıyor. En yüksek teklifin ise Boey'ye gelmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılar sözleşmesini uzatmayan Fransız oyuncuya 20 milyon euro bandında teklifler bekleniyor. Zaha ve Nelsson için de çift haneli bonservis düşünülüyor. Özellikle Zaha ile Suudi Arabistan'dan ilgilenen kulüplerin olduğu kaydedildi. Satıştan gelecek para yeni transferlere de kaynak oluşturacak.