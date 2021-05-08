Galatasaray'da seçim kaosu büyüyor

Galatasaray Yönetim Kurulu, Divan Kurulu Başkanlığı’nın iptal edilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı hakkında yaptığı açıklamaya ilişkin kulüp resmi sitesinden cevap niteliğinde bir açıklama yayımladı. Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı hakkında yaptığı açıklamada, seçim sürecinin işlemesine ve seçimin belirlenen tarihte yapılmasına engel bir bir hal bulunmadığını duyurmuştu.

Galatasaray yönetimi, dün resmi siteden bir açıklama yaparak, Divan Kurulu’nun Yönetim Kurulu tarafından alınmış bir kararı yok saymasının mümkün olmadığının altını çizdi. Yapılan açıklamada, “Tüzüğümüzün 99.2 Maddesine göre Divan Kurulu’nun asli görevi, Yönetim Kurulu’nun her türlü etkinlik ve tasarruflarını izlemek, Yönetim Kurulu’ndan bilgi istemek, gerek gördüğünde inceleme yapmak ve gerekirse bu incelemelerin sonuçlarını görüşleri ile birlikte Yönetim Kurulu’na bildirmektir. Buna göre Divan Kurulu’nun, Yönetim Kurulu tarafından alınmış olan bir kararı yok sayması ve/veya Yönetim Kurulu tarafından alınan bir kararın hilafına hareket edeceğini açıklaması tüzüğümüzün amir hükümlerine aleni aykırılık teşkil etmektedir” denildi.

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Ayrıca açıklamanın devamında Divan Kurulu Başkanlığı’nın seçim yürütme görevini idari tedbirlere göre yönetim kurulu tarafından belirlenecek yeni seçim tarihlerine yerine getirmesi gerektiği de duyuruldu.

Seçim 29 Mayıs'ta

Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, listesini Divan Kurulu Başkanlığı’na teslim etti. 29 Mayıs’ta seçimin olacağını söyleyen Elmas, “Engellemeye çalışanların olduğunun fakındayız. Galatasaraylıların da bundan çok rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Bu demokrasinin kişisel kaygılarla veya ihtiyaçlarla zedelenmesine asla izin vermeyeceğiz” dedi. Galatasaray’da Metin Öztürk, Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu’nun ardından başkanlık seçimi için dördüncü aday Işın Çelebi oldu. Çelebi, seçim listesini Galatasaray Divan Kurulu’na teslim etti.



