Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Galatasarayda seçim kaosu büyüyor
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray'da seçim kaosu büyüyor

Galatasaray’da Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, 29 Mayıs’ta yapılacak seçimi iptal ederken, Divan Kurulu Başkanlığı seçimin belirlenen tarihte yapılmasına engel bir hal olmadığını duyurmuştu. Yönetim, dün resmi siteden yaptığı bir açıklamayla Divan Kurulu’nun Yönetim Kurulu tarafından alınmış bir kararı yok sayamayacağının altını çizdi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasarayda seçim kaosu büyüyor
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz

Galatasaray Yönetim Kurulu, Divan Kurulu Başkanlığı’nın iptal edilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı hakkında yaptığı açıklamaya ilişkin kulüp resmi sitesinden cevap niteliğinde bir açıklama yayımladı. Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı hakkında yaptığı açıklamada, seçim sürecinin işlemesine ve seçimin belirlenen tarihte yapılmasına engel bir bir hal bulunmadığını duyurmuştu.

Galatasaray yönetimi, dün resmi siteden bir açıklama yaparak, Divan Kurulu’nun Yönetim Kurulu tarafından alınmış bir kararı yok saymasının mümkün olmadığının altını çizdi. Yapılan açıklamada, “Tüzüğümüzün 99.2 Maddesine göre Divan Kurulu’nun asli görevi, Yönetim Kurulu’nun her türlü etkinlik ve tasarruflarını izlemek, Yönetim Kurulu’ndan bilgi istemek, gerek gördüğünde inceleme yapmak ve gerekirse bu incelemelerin sonuçlarını görüşleri ile birlikte Yönetim Kurulu’na bildirmektir. Buna göre Divan Kurulu’nun, Yönetim Kurulu tarafından alınmış olan bir kararı yok sayması ve/veya Yönetim Kurulu tarafından alınan bir kararın hilafına hareket edeceğini açıklaması tüzüğümüzün amir hükümlerine aleni aykırılık teşkil etmektedir” denildi.

Ayrıca açıklamanın devamında Divan Kurulu Başkanlığı’nın seçim yürütme görevini idari tedbirlere göre yönetim kurulu tarafından belirlenecek yeni seçim tarihlerine yerine getirmesi gerektiği de duyuruldu.

  • Seçim 29 Mayıs'ta
  • Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, listesini Divan Kurulu Başkanlığı’na teslim etti. 29 Mayıs’ta seçimin olacağını söyleyen Elmas, “Engellemeye çalışanların olduğunun fakındayız. Galatasaraylıların da bundan çok rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Bu demokrasinin kişisel kaygılarla veya ihtiyaçlarla zedelenmesine asla izin vermeyeceğiz” dedi. Galatasaray’da Metin Öztürk, Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu’nun ardından başkanlık seçimi için dördüncü aday Işın Çelebi oldu. Çelebi, seçim listesini Galatasaray Divan Kurulu’na teslim etti.


Abone Ol Google News
Özrü kabahatinden büyük

Özrü kabahatinden büyük

​Diliyle parmaklarını ıslatarak poşetleri açan pazarcıya ceza.
Ölüsüne de dirisine de razı

Ölüsüne de dirisine de razı

Beş sene önce evinin önünden kaybolan Yasin'den ses yok.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan gençlere transkript müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 81 ilden gençlerle buluştu

'3' dev isyan etti

'3' dev isyan etti

UEFA ve kulüpler arasındaki gerginlik sürüyor.

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İsrail hükümetine sert tepki

30 günlük yolculuk bitti

30 günlük yolculuk bitti

​Şırnak yaylalarında artık silah sesi yok kuzu sesi var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.