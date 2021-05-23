Galatasaray'da sorun çok, çözüm yok

Süper Lig’de şampiyonluğu 1 gol averajıyla Beşiktaş’a kaptıran Galatasaray’ı önümüzdeki dönemde zorlu bir süreç bekliyor. Pandemi sebebiyle seçimin 19 Haziran’a alınması sarı-kırmızılı camiayı zora soktu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunun görev süresi sona eriyor. 2018 yılında 3 yıllığına Galatasaray Başkanı seçilen Cengiz, gerçekleştirilecek olan seçimde aday olmayacağını dile getirdi.

Galatasaray hocasız kalacak

Mustafa Cengiz’in görev süresinin sona erdiği süre ile yeni başkanın seçileceği süre arasında sarı-kırmızılı kulüp içerisinde birçok sorun çözüm bekliyor. Öncelikle 2017 yılından beri Galatasaray teknik direktörlüğü yapan Fatih Terim’in sözleşmesi 31 Mayıs tarihinde sona eriyor. Sarı-kırmızılı takım, 31 Mayıs ile 19 Haziran tarihleri arasında teknik direktörsüz kalacak. Başkan Mustafa Cengiz, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Terim ile sözleşme yenilemeyeceklerini duyurdu. Aday olmayı da düşünmeyen Cengiz, yeni gelecek yönetimi zor durumda bırakmamak amacıyla yeni bir teknik direktörle de anlaşmayacak. Bu sebeple Galatasaray’ın yeni sezon planlamaları sekteye uğrayacak. Haziran ayı sonunda Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için ön eleme oynayacak olan sarı-kırmızılı takım, yeni yönetim mazbatasını alana ve yeni teknik direktör bulana kadar hocasız kalacak.

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12 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor

Kadrosunda 28 oyuncu bulunduran Galatasaray’da 5’i kiralık olmak üzere 12 futbolcunun sözleşmesi de sona eriyor. Bu futbolcular da kariyerlerine sarı-kırmızılı camiada devam etmek için yeni yönetimin seçilmesini bekleyecek.

Terim'den Cengiz'e cevap

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz’in açıklamalarına cevap verdi. Terim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cengiz’in açıklamalarından üzüntü duyduğunu belirterek, “Mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey kendisine acil şifalar dilemek olacaktır” dedi.

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