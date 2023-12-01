Galatasaray'da tek yol galibiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını bir üst tura yazdırmak isteyen Galatasaray, büyük çaba sarf ediyor. Bayern Münih'in üst turu garantilediği grupta son olarak Manchester United ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, kaderini kendi çizecek.





Son maçında Kopenhag ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, galip gelmesi halinde adını son 16 turuna yazdıracak. Galatasaray, herhangi bir puan kaybında ise Manchester United-Bayern Münih maçının sonucuna göre ya UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek ya da Avrupa kupalarına veda edecek.













"Başka seçenek yok"





Manchester United'a karşı geriye düştüğü maçta beraberliği Kerem Aktürkoğlu'nun muhteşem golüyle kurtaran Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından oyuncularını sergiledikleri efor sebebiyle tebrik etti. Futbolcularıyla yaptığı görüşmede kendi kaderlerini çizeceklerini belirten Buruk, "Daha çok çalışacağız. Hatalarımızdan ders çıkartacağız ve Kopenhag deplasmanında kazanacağız Bizim için başka bir seçenek yok" diye seslendi. Sarı-kırmızılı futbolcular da Buruk'a Kopenhag deplasmanından galibiyetle döneceklerinin sözünü verdi.













12.4 milyon euroluk maç





Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını son haftaya taşıyan Galatasaray'ın 12 Aralık'ta Kopenhag ile deplasmanda yapacağı karşılaşma ayrıca 12,4 milyon euroluk değere de sahip. Sarı-kırmızılı takım, bu kritik müsabakada 3 puanı alırsa öncellikle 2,8 milyon euroluk galibiyet priminin sahibi olacak. Galatasaray ayrıca bu galibiyetle son 16 turu vizesi alacağı için 9,6 milyon euroyu da kasasına koyacak. Galatasaray'ın mağlup olması halinde 12,4 milyon euro, Danimarka temsilcisine gidecek. Mücadelenin beraberlikle sonuçlanması durumunda ise sarı-kırmızılı takım 930 bin euro ile yetinecek.



























