Galatasaray'da yeni aşı tutmadı

Galatasaray'ın geçen sezon Süper Lig'de yaşadığı şampiyonluğun en büyük mimarı yeni transfer edilen isimler olmuştu. Şampiyon kadrosunu korumasının yanı sıra yaz transfer döneminde birçok ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılı takımda yeni gelen isimler ise beklenen katkıyı yapamadı. Bazı oyuncular hiç süre almazken, şans bulan bazı isimlerin ise performansı yeterli bulunmadı.





Süre bulamadılar





Sezon başında sık sık süre alan Kerem Demirbay, son haftalarda gözden düşerek yedek kulübesine geçti. Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu, Mauro Icardi'nin gölgesinde kalırken, kaleci Günay Güvenç sadece 1 maçta 30 dakika süre alabildi. Genç transfer Eyüp Aydın ise birçok maçta 21 kişilik kadroya dahi giremedi. Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech sakatlıkları nedeniyle, Tete de performansı ile beklenen katkıyı yapamadı. Verilen şansları en kötü değerlendiren ikili ise Angelino ve Tanguy Ndombele oldu. Üstü çizilen iki oyuncu ile ara transfer döneminde yolların ayrılması bekleniyor.





Şampiyonluk sezonunda yeni transferler 91 golün 55'ine imzasına koyarak yüzde 60 oranında katkı vermişti. Bu sezon ise yenilerin katkı oranı yüzde 32'ye düştü.





Angelino Galatasaray formasıyla 19, Ndombele ise 10 maça çıktı.









Gözler Dubois'te





Sağ bek menşeili olmasına rağmen Galatasaray'da sık sık sol bek olarak görev yapan ve joker oyuncu konumunda bulunan Leo Dubois, sezon başında yabancı kontenjanında yer kalmadığı için Başakşehir'e kiralandı. Bu sezon sol bekte bir türlü istikrarı sağlayamayan sarı-kırmızılı takımda Fransız futbolcunun geri çağrılması da seçenekler arasında yer alıyor. Dubois'in maaşının büyük bir kısmı Galatasaray tarafından ödenirken, kontratında geri dönüş maddesi bulunmuyor.



















