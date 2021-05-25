Galatasaray'da yıldızlar satışa çıktı

Geçtiğimiz sezon saha içerisinde istenilen başarıyı yakalayamayan Galatasaray, yeni sezonda yeni bir yapılanma için çalışıyor. Sarı-kırmızılı takım, öncelikle bazı oyuncularını satarak hem maaş yükünden kurtulmak hem de bonservis geliri elde etmek istiyor.

Galatasaray, oyuncu satmaya forvet bölgesinden başlayacak. Mbaye Diagne’nin de dönmesiyle sarı-kırmızılı takımın elinde 3 santrfor bulunuyor. Mustafa Muhammed ile yola devam etmeyi planlayan Galatasaray, Radamel Falcao ve Diagne ile yollarını ayırmayı planlıyor. Falcao’nun bonuslarla birlikte yıllık 7 milyon euroyu bulan maaş yükünden kurtulmak isteyen yönetim, Diagne’den de bonservis geliri elde ederek yeni transferler için bütçe oluşturmak istiyor.

MLS'e gidebilir

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Galatasaray ile sözleşmesinin son sezonuna giren Falcao’ya Amerika MLS Ligi takımı Inter Miami’nin ilgisi büyük. Kolombiyalı oyuncu için başka MLS ekiplerinin de ilgisinin ilgisi olduğu öğrenilirken, Galatasaray’ın bonservis beklentisi yok. Sarı-kırmızılı takım, Falcao’nun maaş yükünden kurtulmak için 35 yaşındaki oyuncunun bedelsiz olarak takımdan ayrılmasına izin verecek.

13'e alındı, 5'e satılacak

Premier Lig’de West Bromwich formasıyla çıktığı 16 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Diagne’nin ise piyasa değeri 3 milyon euroya kadar geriledi. 2018-19 sezonunun ara transfer döneminde Kasımpaşa’dan transfer edilen ve bonuslarla birlikte maliyeti 13 milyon euroyu bulan Senegalli oyuncu için 5 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Galatasaray, 29 yaşındaki futbolcu için gelecek teklifleri bekliyor. Premier Lig ve Champioship ekiplerinden bazılarının Diagne’ye ilgi duyduğu ve yaz transfer döneminin başlamasıyla sarı-kırmızılı takımın kapısını çalabileceği de ifade ediliyor.

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