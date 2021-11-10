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Galatasaray’da yine değişim rüzgarları: Yıldız oyuncularla yollar ayrılacak

Ligde zirvenin uzağında kalan Galatasaray, ara transferde kadrosunda yine değişiklikler yapacak. Bazı futbolcularla yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılı takım, yerlerine genç isimler transfer etmeye çalışacak.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasaray’da yine değişim rüzgarları: Yıldız oyuncularla yollar ayrılacak
Galatasaray ligde 4. sırada yer alıyor.

Son şampiyonluğunu 2018- 2019 sezonunda kazanan Galatasaray, ligde başarıya hasret. Sarı-kırmızılı takım, 12. hafta geride kalırken, lider Trabzonspor’un 9 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor. Teknik heyet, bazı futbolcuların sergilediği performanstan memnun kalmazken, ara transfer döneminde takım içerisinde bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

İlk sırada Babel var

Galatasaray’ın önceliği bazı futbolcularla yollarını ayırabilmek. Listenin ilk sırasında 2.5 milyon Euro kazanan Babel yer alıyor. Sarı-kırmızılı takımın yollarını ayırmak istediği bir diğer isim ise Luyindama. Son dönemde gözden düşen Kongolu futbolcu, satış listesine konulacak. Sarı-kırmızılı takım ayrıca 3 milyon 850 bin Euro’luk kazancıyla takımın en çok kazanan oyuncusu olarak dikkat çeken Feghouli ile de yolları ayırmaya çalışacak.

  • Performansı yetersiz görülen Yedlin ve Ömer için de gelen teklifler değerlendirilecek.

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