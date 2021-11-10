Galatasaray’da yine değişim rüzgarları: Yıldız oyuncularla yollar ayrılacak

Son şampiyonluğunu 2018- 2019 sezonunda kazanan Galatasaray, ligde başarıya hasret. Sarı-kırmızılı takım, 12. hafta geride kalırken, lider Trabzonspor’un 9 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor. Teknik heyet, bazı futbolcuların sergilediği performanstan memnun kalmazken, ara transfer döneminde takım içerisinde bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

İlk sırada Babel var

Galatasaray’ın önceliği bazı futbolcularla yollarını ayırabilmek. Listenin ilk sırasında 2.5 milyon Euro kazanan Babel yer alıyor. Sarı-kırmızılı takımın yollarını ayırmak istediği bir diğer isim ise Luyindama. Son dönemde gözden düşen Kongolu futbolcu, satış listesine konulacak. Sarı-kırmızılı takım ayrıca 3 milyon 850 bin Euro’luk kazancıyla takımın en çok kazanan oyuncusu olarak dikkat çeken Feghouli ile de yolları ayırmaya çalışacak.

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Performansı yetersiz görülen Yedlin ve Ömer için de gelen teklifler değerlendirilecek.

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