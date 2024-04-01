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Spor

Galatasaray'dan Ali Koç'a: 'Şımarık ve fütursuz bu şahıs'

Galatasaray Kulübü, PFDK kararları sonrası TFF ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında yazılı açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "TFF yöneticileri ve kurulları, son 2 sezondur gerek saha içinde gerek saha dışında tamamen bir kulübün ve bir şahsın baskılarına boyun eğmiştir" ifadelerine yer verildi.

23:06 - 1/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 23:07 - 1/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Dursun Özbek - Ali Koç
Dursun Özbek - Ali Koç

Galatasaray Kulübü, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar sonrası verilen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları sonrası TFF ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında yazılı açıklamada bulundu.


Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri ve kurulları, son 2 sezondur gerek saha içinde gerek saha dışında tamamen bir kulübün ve bir şahsın baskılarına boyun eğmiştir. Şımarık ve fütursuz bu şahsın, hukuku sürekli ayaklar altına almasına müsaade etmiştir. Gerek hakem hatalarında gerek disiplin sevklerinde verilen tüm kararlarda baskıya boyun eğmiş, hiçbir zaman adaletten yana tutum sergileyememiştir. Futbolun sahanın içinde kalması için gereken adaleti hiçbir zaman tesis edememiştir. Bu yöneticiler ve kurulların, korku ve kaygıyla verdikleri tüm kararlar futbol tarihinde bir kara leke olarak anılacak ve toplum tarafından her zaman yargılanacaktır.


Yine de bir umutla o koltuklarda oturan herkese soruyoruz: Hala orada olmak, görevinizi yapar gibi davranmak vicdanınıza sığıyor mu?"





#Galatasaray
#PFDK
#TFF
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