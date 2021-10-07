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Galatasaray'ın 3 gün kabusu bitti

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde üç günde bir maça çıkan Galatasaray, bu periyotta ikinci maçları hep kaybetti. Sarı-kırmızılılar, Marsilya maçından üç gün sonra çıktığı Rize deplasmanından ise galibiyet çıkardı.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasarayın 3 gün kabusu bitti
Sarı-kırmızılı futbolcular Rizespor galibiyeti sonrası büyük sevinç yaşadı.

Süper Lig’deki son maçında deplasmanda Çaykur Rizespor’u son anlarda bulduğu golle yenen Galatasaray milli ara öncesi zirveyle olan puan farkının açılmasına izin vermedi. Sarı-kırmızılılar aynı zamanda, 3 günde bir yaptığı maçların ilk kez ikincisini kazandı. Galatasaray, bu haftaya kadar 3 günde bir yaptığı maçların ikincilerinde hep puan bıraktı.

UEFA Avrupa Ligi macerası için sezonu 14 Haziran’da açan sarı-kırmızılılar, geride kalan bölümde toplam 16 resmi maçta mücadele etti. Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi’nde sahaya çıkan Galatasaray, bu periyotta 3 günde bir maç yaptı. Cezalı isimler ve sakatlıklara yoğun maç temposunun yorgunluğu da eklenince ligde üst üste kayıplar kaçınılmaz oldu.

Tempoya alıştılar

Galatasaray’ın Çaykur Rizespor karşısında aldığı galibiyet, takımın bu tempoya alışkanlık kazanması olarak da yorumlandı.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk kez 3 gün içinde oynadığı karşılaşmaların ikincisini kazanmış oldu. Daha önce Randers dönüşünde Kasımpaşa’ya, Lazio’nun ardından Alanya’ya ve Alanya maçından 3 gün sonra da Kayseri’ye takılan Galatasaray, peş peşe maç temposuna alışkanlık kazanmış bir görüntü verdi.

Marsilya’dan cuma sabaha karşı İstanbul’a gelen Aslan, tek idmanla çıktığı Rize’de 10 kişi kalmasına rağmen son dakika golüyle galibiyeti elde etti.

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