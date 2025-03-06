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Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Eksik...

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Eksik...

16:226/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Galatasaray ligde 65 puanla lider konumda bulunuyor.
Galatasaray ligde 65 puanla lider konumda bulunuyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların bu mücadele öncesi kamp kadrosu belli olurken yıldız isim sakatlığı nedeniyle kafilede yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılıların kamp kadrosu açıklandı.


Galatasaray'ın Alanya kafilesinde sakatlıktan dönen Alvaro Morata yer alırken sakatlığı süren Ismail Jakobs, yer almadı.


#Galatasaray
#Süper Lig
#Alanyaspor

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