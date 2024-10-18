Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Osimhen...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre futbolcular Kerem Demirbay, Elias Jelert ve Yusuf Demir kadroda yer almadı.