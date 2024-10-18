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Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Osimhen...

Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Osimhen...

17:0118/10/2024, Cuma
AA
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Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'un konuğu olacak. Sarı-kırmızılıların bu mücadele öncesi kamp kadrosu açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre futbolcular Kerem Demirbay, Elias Jelert ve Yusuf Demir kadroda yer almadı.


Sarı-kırmızılı ekibin Antalyaspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:


Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı.







#Galatasaray
#Onvo Antalyaspor
#Trendyol Süper Lig

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