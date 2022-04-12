Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Galatasarayın Domenec Torrent kararı belli oldu
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray'ın Domenec Torrent kararı belli oldu

Galatasaray’da 20. haftanın ardından göreve gelen Domenec Torrentt, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgiyle 1.16 puan ortalamasında kaldı. 30 Nisan’da başkanlığa kim seçilirse seçilsin Torrent’le devam edilmeyeceği belirtildi. Metin Öztürk yerli, Eşref Hamamcıoğlu ise Fransız ekolü peşinde

Abone Ol Google News
Umut Yılmaz Yeni Şafak
​Galatasarayın Domenec Torrent kararı belli oldu
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent

Süper Lig’de Fenerbahçe’ye 2-0 yenilen Galatasaray’da oklar teknik direktör Domenec Torrent’e döndü. 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi ile ligde 14 puan toplayan İspanyol teknik adamın puan ortalaması 1.16 oldu.

Yolların ayrılması planlanıyor

Fenerbahçe derbisiyle kredisini tüketen Torrent’in yeni sezona devam etmesi çok zor görülüyor. 30 Nisan’da seçilecek yeni başkanın, yeni bir teknik adamla camianın beklentisine karşılık vermeye çalışacağı belirtildi. Başkan adaylarından Metin Öztürk yerli hamle yapmanın, Eşref Hamamcıoğlu ise Fransız ekolü ile yola çıkmanın planlarını yapıyor. Öztürk’ün adayının ise Nuri Şahin olduğu öne sürüldü. Torrent’e ödenmesi gereken tazminat ise 1.7 milyon euro olarak dikkat çekiyor.

  • Yeni gelenlerin gerisinde kaldı
  • Domenec Torrent kendisi gibi sonradan göreve gelen birçok teknik direktörün gerisinde kalması da dikkat çekti. Bu sezon Galatasaray ile Fenerbahçe, teknik adam değişikliğine gitmiş ve Torrent ile İsmail Kartal aynı zamanda göreve getirilmişti. İki çalıştırıcı, ezeli rakiplerin başına geçtiğinde puan tablosunda Fenerbahçe 32, Galatasaray 27 puandaydı. 12 maçlık bu periyotlar dikkate alındığında Kartal dışında Kasımpaşa’nın çalıştırıcısı Sami Uğurlu ve Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli de meslektaşları Torrent’e fark attı.

Nuri Şahin için geceye damga vuran iddia
SPOR
Nuri Şahin için geceye damga vuran iddia


Sebze ve meyve fiyatları ne zaman düşüşe geçecek: Tarih verildi

Sebze ve meyve fiyatları ne zaman düşüşe geçecek: Tarih verildi
Kazdıkça tarih fışkırdı

Kazdıkça tarih fışkırdı

Ziyaretçi sayısını 15 katına çıkardı.
Sen şimdi cennettesin

'Sen şimdi cennettesin'

Mahra'nın mezarında duygulandıran mektup.

​Bahçeli: Korkmayın, ipe un sermeyin, siz de ilan edin adayınızı.

​Kiev'i düşüremeyen Rusya yeni hedefine doğru ilerliyor.
Miniklere<br>ara tatil hediyesi

Miniklere
ara tatil hediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Etkinlikleri Haftası programı düzenliyor.

​Köylüler gözü gibi bakıyor: Herkes görmek için akın ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.