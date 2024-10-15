Galatasaray'ın eli rahatladı

Bu sezon hem Trendyol Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray'da yönetim kurulu sıkı çalışıyor. Uzun bir süredir mali darboğaz yaşayan sarı-kırmızılı kulüpte ödemelerin aksamaması için uğraşan yönetim, dün UEFA'ya borçsuzluk belgesini teslim etmeyi başardı. Futbolculara, antrenörlere, masörlere ve futbolcu temsilcilerine geçmiş dönemlere ait ödeme yapan Galatasaray Kulübü, bir borçsuzluk dönemini daha sorunsuz atlatmayı başardı. Ayrıca geçtiğimiz sezondan kalan şampiyonluk primleri de futbolcuların hesaplarına yatırıldı.





Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek

Takımda yüzler gülüyor





Galatasaray'da yapılan ödemelerin ardından yüzler gülmeye başladı. Hem maaş hem de prim ödemelerini alan sarı-kırmızılı oyuncuların keyfi yerine geldi. Bu ödemelerin ardından formlarında düşüş görünen bazı futbolcuların performanslarında artış yaşanması umuluyor.





Bu arada Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Süper Lig'de oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, kaptan Fernando Muslera ve Lucas Torreira gibi yıldız isimlerde izinlerini tamamladı ve takımla çalışmalara başladı. Galatasaray'ın dünkü antrenmanında oyuncuların neşeli oldukları da gözlerden kaçmadı.





Mauro Icardi takımla çalıştı.



















