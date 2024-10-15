Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'ın eli rahatladı

Galatasaray'ın eli rahatladı

Umut Yılmaz
09:2015/10/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Osimhen ile Icardi'nin gol sevinci
Osimhen ile Icardi'nin gol sevinci

Uzun bir süredir mali problemlerle uğraşan Galatasaray, bir UEFA borçsuzluk dönemini daha sorunsuz geride bıraktı. Futbolculara olan geçmiş dönem maaş ve prim ödemelerini yapan sarı-kırmızılılarda yüzler gülmeye başladı.

Bu sezon hem Trendyol Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray'da yönetim kurulu sıkı çalışıyor. Uzun bir süredir mali darboğaz yaşayan sarı-kırmızılı kulüpte ödemelerin aksamaması için uğraşan yönetim, dün UEFA'ya borçsuzluk belgesini teslim etmeyi başardı. Futbolculara, antrenörlere, masörlere ve futbolcu temsilcilerine geçmiş dönemlere ait ödeme yapan Galatasaray Kulübü, bir borçsuzluk dönemini daha sorunsuz atlatmayı başardı. Ayrıca geçtiğimiz sezondan kalan şampiyonluk primleri de futbolcuların hesaplarına yatırıldı.


Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek
Takımda yüzler gülüyor

Galatasaray'da yapılan ödemelerin ardından yüzler gülmeye başladı. Hem maaş hem de prim ödemelerini alan sarı-kırmızılı oyuncuların keyfi yerine geldi. Bu ödemelerin ardından formlarında düşüş görünen bazı futbolcuların performanslarında artış yaşanması umuluyor.


Bu arada Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Süper Lig'de oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, kaptan Fernando Muslera ve Lucas Torreira gibi yıldız isimlerde izinlerini tamamladı ve takımla çalışmalara başladı. Galatasaray'ın dünkü antrenmanında oyuncuların neşeli oldukları da gözlerden kaçmadı.


Mauro Icardi takımla çalıştı.





#Galatasaray
#Dursun Özbek
#Süper Lig
#Avrupa Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ indirim kampanyası başvurusunda sona yaklaşılıyor