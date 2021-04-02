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Galatasaray'ın en zor sınavı

Son haftalarda şampiyonluk yarışında yara alan G.Saray, mutlak galibiyet arayacağı Hatayspor maçında kadro kurmakta güçlük çekiyor. Sarı-kırmızılılarda cezalı, hasta ve sakat oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasarayın en zor sınavı
Sarı-kırmızılılar Hatayspor maçı öncesi son çalışmasını yapacak.

Yarın deplasmanda Süper Lig’de sezonun flaş ekiplerinden Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, son haftalarda iyi bir görüntü sergilemiyor. Ligde çıktığı son 4 karşılaşmada 8 puan kaybeden ve sadece 1 maçı kazanabilen sarı-kırmızılılar, şampiyonluk iddiasını sürdürmek için kazanmak zorunda. Ancak Galatasaray’da cezalı, sakat ve hasta oyuncuların sayısının fazlalığı dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı takımda teknik heyet, Hatay deplasmanında sahaya çıkartacak ilk 11 oluşturmakta güçlük çekiyor.

Savunmada üç cezalı

Sarı-kırmızılı takımın geçtiğimiz hafta evinde oynadığı Çaykur Rizespor karşılaşmasında sarı kart gören Christian Luyindama ve Marcao Teixeira ile kırmızı kart gören DeAndre Yedlin, Hatayspor karşısında forma giyemeyecek. Teknik heyetin bu sebeple defans bölgesinde hamle şansı kalmadı. Surinam Milli Takımı ile çıktığı 2 maçta 2 gol atma başarısı gösteren Ryan Donk ile milli takım arasında Florya’da çalışmalarına hız kesmeden devam eden Valentine Ozornwafor, Hatayspor karşısında stoperde forma giyecek. Beklerde ise Martin Linnes ile Marcelo Saracchi görev yapacak.

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İki hasta bir sakat

Galatasaray, defans hattının dışında orta sahada da sıkıntılar yaşıyor. A Milli Futbol Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde boy gösteren Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı da milli takımdan hasta olarak döndüler. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde çıktığı idmanda sakatlanırken, tedavisine başlandı. Teknik heyet, bu eksikler sebebiyle de orta saha kurgusunu oluşturmakta güçlük yaşıyor.

Fatih Terim cezalı

Geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasından sonra “hakaret” gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu’ndan 2 maç men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Hatayspor maçında takımın başında olmayacak. Ayrıca 2 maç ceza alan bir diğer isim yardımcı antrenör Ümit Davala da takımı yalnız bırakacak. Sarı-kırmızılılar, bu iki ismin yokluğunda Levent Şahin yönetiminde sahaya çıkacak.

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