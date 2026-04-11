Galatasaray'ın eski yıldızı futbolu bıraktı

Son olarak ülkesinin ekiplerinden Internacional forması giyen tecrübeli ön libero, kronik diz sakatlıkları ve kıkırdak aşınması nedeniyle en üst seviyede mücadele etmesinin artık mümkün olmadığını belirterek emeklilik kararı aldığını resmen açıkladı.

2017 yazında Manchester City’den büyük umutlarla transfer edilen Fernando, sarı-kırmızılı formayı giydiği iki sezon boyunca sahanın her noktasına uzanan müdahaleleriyle bu unvanın hakkını verdi. Galatasaray ile çıktığı 58 resmi maçta orta sahanın dengesini tek başına sağlayan Brezilyalı, kazanılan 2 Süper Lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası zaferinde teknik direktör Fatih Terim’in sahadaki en büyük güvencesi olmuştu.