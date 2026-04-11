Galatasaray'ın eski yıldızı futbolu bıraktı

11:35 11/04/2026, samedi
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Beşiktaş ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Galatasaraylı oyuncu Fernando Reges (solda), bir pozisyonda Beşiktaşlı rakibi Domagoj Vida (sağda) ile mücadele etti.
Galatasaray’ın 2017-2019 yılları arasındaki dominasyonunda orta sahanın başarılı ismi olan Fernando Reges, 38 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

Türk futbolseverlerin, özellikle de Galatasaray taraftarının hafızasında "Ahtapot" lakabıyla yer edinen Fernando Reges, kariyerini sonlandırdı.

Son olarak ülkesinin ekiplerinden Internacional forması giyen tecrübeli ön libero, kronik diz sakatlıkları ve kıkırdak aşınması nedeniyle en üst seviyede mücadele etmesinin artık mümkün olmadığını belirterek emeklilik kararı aldığını resmen açıkladı.

2017 yazında Manchester City’den büyük umutlarla transfer edilen Fernando, sarı-kırmızılı formayı giydiği iki sezon boyunca sahanın her noktasına uzanan müdahaleleriyle bu unvanın hakkını verdi. Galatasaray ile çıktığı 58 resmi maçta orta sahanın dengesini tek başına sağlayan Brezilyalı, kazanılan 2 Süper Lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası zaferinde teknik direktör Fatih Terim’in sahadaki en büyük güvencesi olmuştu.



İzmir elektrik kesintisi 11-12-13 Nisan SIRALI listesi! GEDİZ hangi ilçe ve mahallerde elektrik kesintisi yaşanacak?