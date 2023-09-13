Galatasaray'ın evinde bileği bükülmüyor

Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, devamında ise başarılı bir grafik tutturdu. Sarı kırmızılılar, şu ana kadar ligde ve Avrupa'da toplam 9 resmi maça çıktı. Hiç yenilmeyen Okan Buruk'un ekibi, evinde oynadığı maçların tamamında ise galip gelmeyi başardı.





Biri Şampiyonlar Ligi

Galatasaray, geçen sezon iç sahadaki son 3 maçını kazanmıştı. Okan Buruk'un öğrencileri, bu sene ise taraftarı önünde 4 galibiyet daha alarak seriyi 7 maça yükseltti.





Sarı-kırmızılılar, Eylül ayı içinde 4'ü lig 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 5 maça çıkacak ve 3'ünü Seyrantepe'de oynayacak.





Yoğun maç takvimi olan Galatasaray, Eylül'de İstanbul dışına çıkmayacak. 3 Ekim'de Manchester United deplasmanına gidecek sarı-kırmızılılar, o mücadeleye kadar fikstür avantajını kullanmak istiyor.



















