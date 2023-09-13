|
Spor

Galatasaray'ın evinde bileği bükülmüyor

Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un ekibi, evinde oynadığı maçların tamamında ise galip gelmeyi başardı.

Umut Yılmaz
09:24 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Galatasaray, evinde oynadığı maçların tamamında galip geldi.

Galatasaray, evinde oynadığı maçların tamamında galip geldi.

Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, devamında ise başarılı bir grafik tutturdu. Sarı kırmızılılar, şu ana kadar ligde ve Avrupa'da toplam 9 resmi maça çıktı. Hiç yenilmeyen Okan Buruk'un ekibi, evinde oynadığı maçların tamamında ise galip gelmeyi başardı.


Biri Şampiyonlar Ligi

Galatasaray, geçen sezon iç sahadaki son 3 maçını kazanmıştı. Okan Buruk'un öğrencileri, bu sene ise taraftarı önünde 4 galibiyet daha alarak seriyi 7 maça yükseltti.


Sarı-kırmızılılar, Eylül ayı içinde 4'ü lig 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 5 maça çıkacak ve 3'ünü Seyrantepe'de oynayacak.


Yoğun maç takvimi olan Galatasaray, Eylül'de İstanbul dışına çıkmayacak. 3 Ekim'de Manchester United deplasmanına gidecek sarı-kırmızılılar, o mücadeleye kadar fikstür avantajını kullanmak istiyor.






#Galatasaray
#RAMS Park
#Süper Lig
#Şampiyonlar Ligi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Euro 2024 Elemeleri F Grubu: Belçika 5-0 Estonya