Galatasaray'ın Leroy Sane için ödeyeceği ücret belli oldu. Sarı-kırmızılı ekibin Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı ve spor basınında gündemin ilk sırasına yerleşen dev transfer Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi. Böylece Galatasaray'ın Leroy Sane'ye ödeyeceği maaşta belli oldu. İşte Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamalar ve Leroy Sane'nin Galatasaray'a maliyeti.