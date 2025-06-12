Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Leroy Sane'nin maliyeti belli oldu. Yıldız futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlandığı KAP'a bildirilirken Leroy Sane'nin maliyeti de netleşmiş oldu. İşte Galatasaray'ın Leroy Sane'ye ödeyeceği ücret.
Galatasaray'ın Leroy Sane için ödeyeceği ücret belli oldu. Sarı-kırmızılı ekibin Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı ve spor basınında gündemin ilk sırasına yerleşen dev transfer Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi. Böylece Galatasaray'ın Leroy Sane'ye ödeyeceği maaşta belli oldu. İşte Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamalar ve Leroy Sane'nin Galatasaray'a maliyeti.
LEROY SANE'NİN MALİYETİ BELLİ OLDU
Galatasaray Futbol Kulübü'nün resmi X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.