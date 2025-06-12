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İşte Galatasaray'ın Leroy Sane'ye ödeyeceği ücret

İşte Galatasaray'ın Leroy Sane'ye ödeyeceği ücret

19:2112/06/2025, Perşembe
G: 12/06/2025, Perşembe
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İşte Leroy Sane'nin Galatasaray'dan alacağı ücret
İşte Leroy Sane'nin Galatasaray'dan alacağı ücret

Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Leroy Sane'nin maliyeti belli oldu. Yıldız futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlandığı KAP'a bildirilirken Leroy Sane'nin maliyeti de netleşmiş oldu. İşte Galatasaray'ın Leroy Sane'ye ödeyeceği ücret.

Galatasaray'ın Leroy Sane için ödeyeceği ücret belli oldu. Sarı-kırmızılı ekibin Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı ve spor basınında gündemin ilk sırasına yerleşen dev transfer Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi. Böylece Galatasaray'ın Leroy Sane'ye ödeyeceği maaşta belli oldu. İşte Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamalar ve Leroy Sane'nin Galatasaray'a maliyeti.


LEROY SANE'NİN MALİYETİ BELLİ OLDU

Galatasaray Futbol Kulübü'nün resmi X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Profesyonel futbolcu
Leroy Aziz Sané
ile 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere,
3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya
her bir sezon için net 9.000.000 euro
garanti ücret
ile
net 3.000.000 euro
tutarında
sadakat primi ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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